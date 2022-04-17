«Экономическое харакири». Почему Европа не сможет отказаться от российских энергоресурсов?

Что о судьбе доллара думают в Америке, почему санкции рушат рейтинги Байдена и больнее всего бьют по ЕС и сможет ли США заполнить европейские хранилища хваленым сланцевым газом? Политолог-американист Малек Дудаков в программе «Неделя» на СТВ. Америка неспособна заполнить нишу, которую занимает Россия по поставкам энергоресурсов Ольга Коршун, СТВ:

Сейчас мы наблюдаем настоящий газовый кризис. Европа декларирует отказ от российских энергоресурсов, США предлагает поставлять сланцевый газ. Насколько такая схема жизнеспособна и спасет ли это Европу в случае чего?

Малек Дудаков, политолог:

У Европы, как мы это уяснили, абсолютно нет никакой субъектности. Она готова идти в русле санкционных войн США, даже когда это угрожает существованию собственной экономики. Тем не менее идти на такое экономическое харакири, как полный отказ от всех энергоносителей из России, Европа пока не готова. Любые планы отказа растянуты на десятилетия, до 30 лет, по последним заявлениям в Германии. Резкий, быстрый отказ сейчас превратит экономическую модель всей Европы в ничто. Закончится хаосом для них и, возможно, развалом Евросоюза. Америка неспособна заполнить ту нишу, которую занимает Россия в плане поставок энергоресурсов. Потому что Россия поставляет в районе 180 миллиардов кубометров газа в год в Европу. Америка готова поставлять при самом лучшем сценарии до 15 миллиардов в год. Это меньше 10 % от того, что поставляет Россия. Конечно, это нереалистичная схема. Поэтому на протяжении следующих десятилетий российские энергоресурсы будут играть важную роль в пространстве Европы. Другое дело, что попытки отказаться от нее будут, но это будет, что называется, работа в процессе. Россия готова к любому сценарию. У нас есть и альтернативные проекты в Китае, пакистанские и так далее. Поэтому для нас это некритично, но для Европы – да. «Основные последствия санкционных войн несет в первую очередь Европа» Ольга Коршун:

Россия понятно, а вот кажется, что в этой санкционной схватке страдает больше всего сама же Европа. Там инфляция, дефицит на горизонте. К чему это может привести в итоге?