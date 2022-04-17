«Экономическое харакири». Почему Европа не сможет отказаться от российских энергоресурсов?
Что о судьбе доллара думают в Америке, почему санкции рушат рейтинги Байдена и больнее всего бьют по ЕС и сможет ли США заполнить европейские хранилища хваленым сланцевым газом?
Политолог-американист Малек Дудаков в программе «Неделя» на СТВ.
Америка неспособна заполнить нишу, которую занимает Россия по поставкам энергоресурсов
Ольга Коршун, СТВ:
Сейчас мы наблюдаем настоящий газовый кризис. Европа декларирует отказ от российских энергоресурсов, США предлагает поставлять сланцевый газ. Насколько такая схема жизнеспособна и спасет ли это Европу в случае чего?
Малек Дудаков, политолог:
У Европы, как мы это уяснили, абсолютно нет никакой субъектности. Она готова идти в русле санкционных войн США, даже когда это угрожает существованию собственной экономики. Тем не менее идти на такое экономическое харакири, как полный отказ от всех энергоносителей из России, Европа пока не готова. Любые планы отказа растянуты на десятилетия, до 30 лет, по последним заявлениям в Германии. Резкий, быстрый отказ сейчас превратит экономическую модель всей Европы в ничто. Закончится хаосом для них и, возможно, развалом Евросоюза.
Америка неспособна заполнить ту нишу, которую занимает Россия в плане поставок энергоресурсов. Потому что Россия поставляет в районе 180 миллиардов кубометров газа в год в Европу. Америка готова поставлять при самом лучшем сценарии до 15 миллиардов в год. Это меньше 10 % от того, что поставляет Россия. Конечно, это нереалистичная схема. Поэтому на протяжении следующих десятилетий российские энергоресурсы будут играть важную роль в пространстве Европы. Другое дело, что попытки отказаться от нее будут, но это будет, что называется, работа в процессе. Россия готова к любому сценарию. У нас есть и альтернативные проекты в Китае, пакистанские и так далее. Поэтому для нас это некритично, но для Европы – да.
«Основные последствия санкционных войн несет в первую очередь Европа»
Ольга Коршун:
Россия понятно, а вот кажется, что в этой санкционной схватке страдает больше всего сама же Европа. Там инфляция, дефицит на горизонте. К чему это может привести в итоге?
Малек Дудаков:
Мы знаем, что основные последствия санкционных войн несет в первую очередь Европа, где свирепствует и энергокризис, и инфляция. Конечно, это затронуло и Америку. Только что там вышли данные за март по инфляции – снова это рекордная инфляция в долларе (8,5 %), максимум за 40 лет. Топ цен на топливо вообще находится на рекордном уровне за всю историю существования США. Поэтому, конечно, украинский кризис сильно повлиял на экономику Америки. Это бьет по рейтингам господина Байдена в первую очередь и демократов. Я напомню, что демократов в этом году ждут выборы в Конгресс, они пройдут 8 ноября. И, соответственно, с нынешним энергокризисом, низким рейтингом Байдена ожидается, что они потеряют большинство либо в нижней палате, либо в нижней палате и в Сенате. В таком случае Байден моментально превратится в президента-«хромую утку» уже в конце этого года.
И Беларусь, и Россию санкциями в одинаковой степени будут пытаться принудить к изменению политики в Украине
Ольга Коршун:
Но пока Байден на плаву, и Америка выдвигает все новые санкции против России и Беларуси. Насколько они правомерны и почему против Беларуси США проводят такую политику, причем уже не первый год?
Малек Дудаков:
Для Америки, для западного мира Россия и Беларусь неотделимы. Это единое экономическое пространство. Здесь Беларусь ударили по касательной, после того как основной санкционный удар был нанесен именно по России. Конечно, и Беларусь, и Россию этими санкциями в одинаковой степени будут пытаться принудить к изменению своей политики в Украине, но, я думаю, что это ни к чему не приведет.