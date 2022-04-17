В Италии производство вина подорожало на 35% из-за украинского конфликта

Ольга Коршун, СТВ:

Европа поставила для нас вот такой знак, в народе – кирпич. А под кирпич не ездим. Да и санкции в экономическом и финансовом плане – это дорога в никуда, что успели почувствовать на себе простые европейцы.

В Италии, судя по всему, будут пить меньше вина. Производство этого напитка уже подорожало на 35 %, соответственно, вырастет и розничная цена. Из-за украинского конфликта увеличились затраты на выпуск бутылок, пробок, этикеток и другой упаковки. Подорожали автомобильные и морские перевозки. А в Германии на фоне назревающего продовольственного кризиса призвали немцев есть меньше мяса. Одним словом, европейцы сидят на жесткой санкционной диете.

А тем временем экономика ЕС готовится умерить и энергетические аппетиты, если откажется платить за газ в российских рублях. При таком раскладе Германия может потерять больше 200 миллиардов евро.