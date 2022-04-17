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В Италии производство вина подорожало на 35% из-за украинского конфликта

17 апреля 2022 18:40
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Ольга Коршун, СТВ:  
Европа поставила для нас вот такой знак, в народе – кирпич. А под кирпич не ездим. Да и санкции в экономическом и финансовом плане – это дорога в никуда, что успели почувствовать на себе простые европейцы.  

В Италии производство вина подорожало на 35% из-за украинского конфликта-1

В Италии, судя по всему, будут пить меньше вина. Производство этого напитка уже подорожало на 35 %, соответственно, вырастет и розничная цена. Из-за украинского конфликта увеличились затраты на выпуск бутылок, пробок, этикеток и другой упаковки. Подорожали автомобильные и морские перевозки. А в Германии на фоне назревающего продовольственного кризиса призвали немцев есть меньше мяса. Одним словом, европейцы сидят на жесткой санкционной диете.  

В Италии производство вина подорожало на 35% из-за украинского конфликта-4

А тем временем экономика ЕС готовится умерить и энергетические аппетиты, если откажется платить за газ в российских рублях. При таком раскладе Германия может потерять больше 200 миллиардов евро.  

В Италии производство вина подорожало на 35% из-за украинского конфликта-7

А рядовым европейцам придется все туже затягивать пояса. Уже сейчас цены на продукты в той же Польше значительно выросли. На муку – на 28 %, на масло – почти на 30 %. Взлетела стоимость товаров и в США. По сравнению с 2021 годом газ подорожал на 48 %, электричество – на 11 %, мясо и рыба – примерно на 14 %.  

# Экономический кризис # Ольга Коршун # Фотофакт

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