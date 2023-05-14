Народный депутат Верховной рады Украины: мы будем бегать за этими террористами, пока существует режим Зеленского  

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Считаю необходимым обсудить крайне важную тему. Белорусские контрразведчики предотвратили серию терактов на своей территории, предполагаемых исполнителей задержали. Как сообщили в КГБ Республики Беларусь, диверсии планировались накануне Дня Победы, непосредственно 9 Мая, цель – максимальное количество жертв. И по данным оперативников, взрывчатка C-4 американского производства прибыла в Беларусь, замаскированная под бытовую технику. Ее хватило бы, чтобы пустить под откос несколько железнодорожных составов. Согласно показаниям задержанных, заказчик находится в Киеве и работает на украинскую военную разведку. Детали о том, как Украина превращается в террористическую организацию, террористическое государство, в нашем сюжете.

КГБ Беларуси удалось предотвратить теракт в Минске к 9 Мая. Как сообщили спецслужбы, человек из полка Калиновского спрятал взрывчатку в настольные электрические плиты и отправил их по почте. Маршрут доставки сложный: через Болгарию, Турцию и Грузию. Кроме элетроплиток, в коробках также была одежда. Все для отвлечения внимания. Но операция украинских спецслужб провалилась, посылки удалось отследить. Ведь наши спецслужбы уже давно начеку. Теракт на 9 Мая? Иван Тертель рассказал о задержаниях накануне Дня Победы. Подробности здесь. В последнее время украинские спецслужбы под руководством коллективного Запада сделали Беларусь и Россию своей целью. Планируемый теракт в Гродно, где целью было в том числе генконсульство России, попытка диверсии на аэродроме Мачулищи, которую, к счастью, удалось предотвратить, лишь малая часть того, что хотели сделать украинские спецслужбы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов.

Киевский режим планировал атаковать Кремль и даже устроил нападение на российского писателя Захара Прилепина, взорвав его автомобиль. Погиб его охранник и соратник писателя. Сам Прилепин находится в больнице. Кровожадность украинских властей поражает. При этом причастность киевского режима к терактам доказывают даже секретные документы США, ранее просочившиеся в Сеть. В них говорится, что украинские агенты сначала атаковали российский самолет в Беларуси, а через несколько дней Киев направил беспилотники на Крым и в Севастополь.

Киевский режим хоть и отрицает свою причастность, но спорить с фактами, а точнее с настоящими доказательствами от американской разведки, довольно трудно. Так, в документах говорится о том, что Украина начала операции в двух странах. Бесспорно, речь идет о России и Беларуси. Доказать свою непричастность пытались и на Западе. Европейские политики друг за другом называли обвинения ложными и обещали разобраться в произошедшем. И вот спустя несколько месяцев никаких расследований нет. Помощь Украине не приостановлена, а даже напротив, набирает обороты. И как считают эксперты, в этой ситуации сложно поверить в непричастность Запада. И даже если Украина не получала прямой приказ, то Европа точно знала о предстоящих атаках. Надежда Сасс:

Сейчас много говорят о террористической деятельности украинских спецслужб на территории Российской Федерации, Республики Беларусь. Но ведь начинался этот террор против собственных граждан. Еще от убийства Олеся Бузины, сожжения людей в Одессе до убийств активистов вашей организации «Патриоты за жизнь». И сегодня за СБУ и другими спецслужбами тянется кровавый шлейф. Выходит, нынешний внешний террор лишь продолжение внутреннего?

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:

Вся идеология режима Зеленского на сегодня и, давайте не будем забывать, режима Порошенко построена как теория террористической организации. Террор – основной метод управления как внутри Украины, так и в выстраивании внешнеполитических конструкций. В 2015 году, и сейчас я буду говорить как подполковник Министерства внутренних дел, на базе Службы безопасности Украины из числа ранее совершивших преступления добровольцев антитеррористической операции были созданы группы, которые проходили подготовку для ведения террористической деятельности. С 2015 года фактически эти группы подготовленно выполняли различного рода задачи и операции, которые приходили и из Вашингтона в том числе. Потому что курируются эти группы напрямую как разведкой MI6, так и Пентагоном, в зависимости от задачи и направления ударов и поставленных терактов.