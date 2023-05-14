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Знает ли Германия о террористических атаках со стороны Украины на Беларусь? Рассказал немец Детлеф Бауэр

14 мая 2023 18:21
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.   

Надежда Сасс, СТВ:  
Господин Бауэр, как вы считаете, готово ли немецкое общество закрывать на происходящее глаза? И как ваша политическая сила относится к тому, что мы сегодня видим, опять же, связанным с террористическими атаками на Республику Беларусь?  

Знает ли Германия о террористических атаках со стороны Украины на Беларусь? Рассказал немец Детлеф Бауэр-1

Детлеф Бауэр, председатель районной организации партии «Альтернатива для Германии»:  
О террористических актах, которые подготовлены в отношении Беларуси или были совершены в отношении писателя, в Германии вообще ничего неизвестно. Возможно, что-то проходит в государственных главных новостях, но совсем мельком. Могу сказать, что тысячи украинских солдат проходят подготовку в Германии в дополнение к тем видам оружия, которые поставляются. Не могу сказать вам, насколько глубока эта подготовка, но в целом ситуация такова, что немецкое население вообще об этом ничего не слышит.  

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Детлеф Бауэр # Фотофакт

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