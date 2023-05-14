Знает ли Германия о террористических атаках со стороны Украины на Беларусь? Рассказал немец Детлеф Бауэр

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Господин Бауэр, как вы считаете, готово ли немецкое общество закрывать на происходящее глаза? И как ваша политическая сила относится к тому, что мы сегодня видим, опять же, связанным с террористическими атаками на Республику Беларусь?