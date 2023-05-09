Теракт на 9 Мая? Иван Тертель рассказал о задержаниях накануне Дня Победы

Новости Беларуси. Сегодняшний праздник – символ несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощение всенародного сопротивления нацизму в любых его обличьях. Это подчеркнул в поздравлении с 9 Мая Президент Беларуси. Глава государства пожелал ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия, а каждой белорусской семье – счастья, мира и добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По приглашению своего российского коллеги этот праздничный день Президент Беларуси начал на Красной площади в Москве, где прошел торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Рабочий график главы государства в этот столь важный для каждого белоруса день был насыщенный. В центре Минска прошло возложение цветов и венков к монументу Победы. Александр Лукашенко поблагодарил ветеранов за героический подвиг. Наш политический обозреватель Алена Сырова продолжит.

День Победы – если не самый главный, то уж точно самый народный праздник в наших широтах. Это не фигура речи, действительно едва ли в Беларуси найдется семья, где бы не было своего героя, ушедшего на ту войну, где бы не радовались Победе – равно окончанию мучений, ада и бесконечных потерь, человеческих прежде всего. Главная задача сегодня не повторить, но ее разделяют далеко не все. Отдельные страны мечтают о реванше, поколения проигравших лелеют эти чаяния. Остановить их может только крепкая и слаженная позиция. Именно поэтому сегодня главы стран СНГ (почти всех), ОДКБ (в полном составе) присутствовали на Красной площади в Москве. Вмести они почтили память предков минутой молчания.

По приглашению российского коллеги на парад приехал и Александр Лукашенко. Да, в этот день Президент Беларуси посчитал важным быть вместе со своими союзниками. В руках у лидеров красные цветы, их вместе они возложили к Могиле Неизвестного Солдата.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Но алые гвоздики не единственный символ Победы. У стран-наследниц великого подвига со временем появились свои. Для белорусов таковым уже почти десятилетие является яблоневый цвет. 9 Мая он неизменно на груди тех, кто помнит, где бы они ни находились: на площади Победы в Минске или на Красной – в Москве. К слову, о столице России.

Некоторые распереживались, что Президент Беларуси из-за визита в Союзное государство, пропустит торжества в Беларуси, но это были точно те, кто совсем не знает Александр Лукашенко. Несмотря ни на что, белорусский лидер всегда со своим народом. В любом настроении, в любом состоянии, при любом графике. Не впереди, не позади, а именно рядом, в одном потоке. Но ситуация у наших рубежей, в регионе в целом не особо располагает к тому, чтобы говорить трогательные речи, утопать в слезах и вспоминать лишь прошлое. Напротив, время требует извлечь уроки и быть собранными, стойкими и внимательными. Об этом сказал министр обороны. Виктор Хренин обратился к белорусам по поручению главнокомандующего. «Наша армия готова дать отпор любому». Министр обороны обратился к белорусам. И вот вам красноречивое подтверждение слов министра обороны. На святое, безопасность белорусов, в великий праздник, готовились посягнуть. Председатель КГБ может и хотел бы сегодня говорить о другом, но.