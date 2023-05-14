Мировая арена следит за выборами в Турции. Что прогнозируют аналитики и будет ли второй тур?

Кипит политическая жизнь в Турции, где сегодня, 14 мая, прошли президентские и парламентские выборы. Участки уже завершили работу. Явка составила больше 88 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По предварительным результатам Эрдоган набрал около 54 % голосов. Клычдароглу – 40 %. Но кто из них займет Белый дворец (так неофициально называют резиденцию турецкого президента) однозначно утверждать пока рано. Но зато известно, что роскошное здание в Анкаре Эрдоган строил, что называется, под себя. Белый дворец стал символом становления новой Турции под его руководством.

Турция при Эрдогане действительно изменилась. Это в первую очередь касалось ее внешнеполитических амбиций. Анкара содействовала заключению зерновой сделки и переговорам по Украине. Сотрудничала с Россией, Ираном, Китаем. При этом мастерски выстраивала отношения и с НАТО: то торговалась по поводу вступления Швеции и Финляндии, то напрямую с США на предмет закупки F-16. О Турции всерьез заговорили как о важном центре силы не только в регионе, но и на глобальной политической карте. Прошлой осенью Александр Лукашенко встречался с Эрдоганом. Переговоры прошли на полях саммита СВМДА. В итоге турецкий лидер предложил белорусскому Президенту организовать двустороннюю встречу в Анкаре. Так что на Турции сегодня без преувеличения многое завязано. Но куда эти выборы могут привести Анкару и что это сулит миру, разбирались наши корреспонденты.

Многие международные эксперты уверены: ни один из кандидатов на президентский пост не соберет большинство голосов на первом этапе. Но для начала о тех, кто же претендует на эту роль.

Давайте говорить правду здесь и сейчас. Мы выбираем из двух зол меньшее. И имеем полное право обижаться на правительство.

Изначально кандидатов на президентский пост было четверо. За пару дней до выборов гонку покинул Мухаррем Индже, сославшись на провокации в свой адрес. Еще один претендент – ученый, к тому же с иностранными корнями, Синан Оган рассчитывать на победу не может. Остаются двое. Лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, депутат парламента от Стамбула и действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Суммарно он находится у власти более 20 лет, и последний срок для политика выдался особо напряженным: украинский конфликт, экономический кризис, смертоносные землетрясения.

Мы хотим, чтобы наш дом был отстроен как можно скорее, и чтобы в него можно было вернуться. Мы хотим избавиться от того страха, который был у нас во время землетрясения, и залечить наши раны. Отстроить Турцию Эрдоган обещает, но многие жители не могут простить ему медлительность в момент случившейся катастрофы. Как бы там ни было, но землетрясения уже позади, а вот финансовые проблемы не остались в прошлом.

Я бы сказал, что виноваты те, кто управляет нами. Они принимают все решения по экономике и стране в целом. И это неправильные решения. Цены в стране, в частности на продукты и жилье, подскочили в несколько раз. И пока их рост остановить не удается. Взамен же избирателям Анкара предлагает другие экономические бонусы.

Почти 25 кубометров газа в месяц будут вычитаться из счетов для населения в течение одного года, а потребление природного газа в жилых помещениях в течение одного месяца будет бесплатным. Сегодня политическую арену Турции без преувеличения штормит. Митинг представителей оппозиции закончился применением водометов после того, как активисты забросали политиков камнями. А так голосование проходило в Нидерландах.

Но и у сторонников Эрдогана есть свои аргументы. В плюс сыграли недавние решения действующего президента. Турция выступила гарантом зерновой сделки – по факту страна получила неограниченный доступ к дешевому украинскому сырью. Кроме того, запущены совместные с Россией энергетические проекты: построена атомная станция, открыто новое месторождение газа, а в перспективе будет работать российский газовый терминал. А это вполне определенный курс на долгосрочное сотрудничество с Москвой.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Хочу отметить, что российские и турецкие специалисты-атомщики, инженеры, рабочие трудятся очень слажено и дружно. В это время лидер турецкой оппозиции обвиняет Москву в заговоре и вмешательстве в выборы. На европейский манер с важным заявлением к жителям политик обратился в Twitter.

Дорогие русские друзья, если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. После таких заявлений ясно, чьей победы ждут на Западе. В прессе во всю строят планы на демократичную Турцию без Эрдогана.

От результатов выборов в Турции может зависеть судьба шведской заявки на вступление в НАТО. Пришло время перемен. Новый шанс для Турции и Евросоюза.