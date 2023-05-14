Гайдукевич: украинцы нужны были как топливо для войны, чтобы воевать с Россией

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Известно, что режим Зеленского боится прямой поддержки Беларусью спецоперации, но в то же время мы видим колоссальное количество террористических актов, которые хотели бы те же украинские спецслужбы, чтобы они осуществились. Скажите, какая цель данных действий?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Первое – терроризм и экстремизм продолжатся на территории Беларуси и России по одной простой причине: военным путем победить невозможно Беларусь и Россию, значит ставка на террор и экстремизм. Выборы в 2024 году – Россия, Беларусь. 2025 год – выборы. Значит, будут еще терроризм и экстремизм. До тех пор, пока этот режим существует, терроризм будет. Второе – то, что происходит сейчас в Украине, должны смотреть все страны постсоветского пространства. Что Запад деньги просто так в Украину никогда не вкидывал, миллионы долларов. А люди верили: они хотят демократию нам построить, мир хотят сделать. Вы нужны были как топливо для войны, чтобы с Россией воевать. Грузины до сих пор верят, что американцы опять поддерживают демократию. Россия отменила визовый режим для грузин, для грузинского народа. «Что вы творите? – говорит грузинская власть. – Мы будем разбираться с этим». Почему? Потому что американцы вас поддерживают только с одной целью: чтобы вы пошли воевать за Южную Осетию и Абхазию, открыли второй фронт.