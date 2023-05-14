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Гайдукевич: украинцы нужны были как топливо для войны, чтобы воевать с Россией

14 мая 2023 18:27
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.   

Надежда Сасс, СТВ:  
Известно, что режим Зеленского боится прямой поддержки Беларусью спецоперации, но в то же время мы видим колоссальное количество террористических актов, которые хотели бы те же украинские спецслужбы, чтобы они осуществились. Скажите, какая цель данных действий?  

Гайдукевич: украинцы нужны были как топливо для войны, чтобы воевать с Россией-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:  
Первое – терроризм и экстремизм продолжатся на территории Беларуси и России по одной простой причине: военным путем победить невозможно Беларусь и Россию, значит ставка на террор и экстремизм. Выборы в 2024 году – Россия, Беларусь. 2025 год – выборы. Значит, будут еще терроризм и экстремизм. До тех пор, пока этот режим существует, терроризм будет.  

Второе – то, что происходит сейчас в Украине, должны смотреть все страны постсоветского пространства. Что Запад деньги просто так в Украину никогда не вкидывал, миллионы долларов. А люди верили: они хотят демократию нам построить, мир хотят сделать. Вы нужны были как топливо для войны, чтобы с Россией воевать.  

Грузины до сих пор верят, что американцы опять поддерживают демократию. Россия отменила визовый режим для грузин, для грузинского народа. «Что вы творите? – говорит грузинская власть. – Мы будем разбираться с этим». Почему? Потому что американцы вас поддерживают только с одной целью: чтобы вы пошли воевать за Южную Осетию и Абхазию, открыли второй фронт.  

Гайдукевич: украинцы нужны были как топливо для войны, чтобы воевать с Россией-4

Олег Гайдукевич:  
И в Европе должны смотреть: Европа американцам сильной не нужна. Им не нужны мощные Германия, Франция. Поэтому они их кидают: поддерживайте Украину, вводите санкции в отношении России и Беларуси. Вот цель и терактов, и всей этой политики – ослабить европейский континент, попытаться ослабить Россию. И использовать потерю суверенитета постсоветских стран, Польши и Прибалтики. А вот Украина, к сожалению, суверенитет потеряла.  

И все страны постсоветского пространства должны смотреть на Беларусь. Не хочу нас хвалить, но правда такова, что мы суверенны, поэтому в войне не участвуем. Поэтому мы никогда ни на кого не нападали, не угрожали. И союзников не предавали. Потому что Европа должна понимать: такие политики, как стоящие здесь, знают, что Германия будет сильной только в союзе с Россией и Беларусью, когда выкинет американцев к чертовой матери с континента. И то же самое касается Украины. Когда там будет независимый президент, который отстаивает национальные интересы, что он первое сделает? Наладит отношения со своими соседями. С белорусами, которые всегда их поддерживали. И с Россией. По-другому Украина суверенной не будет.  

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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