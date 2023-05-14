Может ли СВО закончиться в 2023 году? Ответили политики из Украины, Германии и Беларуси

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Сегодняшнюю программу, которую мы вновь вынуждены посвятить конфликту в Украине, я бы хотела начать с прекрасной цитаты французского писателя Альбера Камю: «Когда разражается война, люди обычно говорят: это не может продлиться долго, слишком это глупо». И действительно, война – это и впрямь слишком глупо, что, впрочем, не мешает ей длиться долго. Вот, собственно, о том, почему то, что всех уже так утомило и не думает заканчиваться, мы будем говорить в сегодняшней программе. По традиции начинаем программу с блиц-опроса. Ожидаете ли вы завершения войны в Украине в этом году?

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:

Я думаю, что боевые действия, которые сегодня происходят на территории Украины, могут закончиться в этом году. И этому свидетельствует ряд факторов. Первое – это бесконечные потери в Вооруженных силах Украины, которые системно скрываются режимом Зеленского. Второе – это экономическая ситуация, которая является патовой. И мы прекрасно понимаем, что западная помощь бесконечно продолжаться не будет. На сегодня западные партнеры вымотаны, вымотана Европа, вымотаны США, которые оказывали безграничную помощь. В любом случае финансы закончатся, а это приведет к внутреннему конфликту и внутреннему противостоянию. На самом деле режиму Зеленского все сложнее удерживать внутриполитическую конструкцию, потому что изнутри начинаются волнения, недоверие. И все это приведет рано или поздно к внутреннему восстанию. И для этого существует группа дублеров, которая была заранее подготовлена тем же Вашингтоном в лице Порошенко, Кличко, Авакова, Залужного и того же Бурбы, экс-начальника разведки. Надежда Сасс:

Господин Бауэр, как вы считаете, есть ли шанс на то, что война в Украине будет закончена в 2023 году?

Детлеф Бауэр, председатель районной организации партии «Альтернатива для Германии»:

Шанс всегда есть. Речь идет об этом 2023 год, 2024-й. Я не скажу точно. Возможность состоит в том, если обе стороны смогут сесть за стол и договориться об окончании войны. Возможно, это закончится в этом году. Но чем больше оружия, чем больше миллиардов долларов будет поставлено в Украину, тем дольше будет длиться этот конфликт и тем больше будет затягиваться. Надежда Сасс:

Олег, какая позиция у вас?