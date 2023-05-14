Может ли СВО закончиться в 2023 году? Ответили политики из Украины, Германии и Беларуси
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Сегодняшнюю программу, которую мы вновь вынуждены посвятить конфликту в Украине, я бы хотела начать с прекрасной цитаты французского писателя Альбера Камю: «Когда разражается война, люди обычно говорят: это не может продлиться долго, слишком это глупо». И действительно, война – это и впрямь слишком глупо, что, впрочем, не мешает ей длиться долго. Вот, собственно, о том, почему то, что всех уже так утомило и не думает заканчиваться, мы будем говорить в сегодняшней программе. По традиции начинаем программу с блиц-опроса. Ожидаете ли вы завершения войны в Украине в этом году?
Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:
Я думаю, что боевые действия, которые сегодня происходят на территории Украины, могут закончиться в этом году. И этому свидетельствует ряд факторов. Первое – это бесконечные потери в Вооруженных силах Украины, которые системно скрываются режимом Зеленского. Второе – это экономическая ситуация, которая является патовой. И мы прекрасно понимаем, что западная помощь бесконечно продолжаться не будет. На сегодня западные партнеры вымотаны, вымотана Европа, вымотаны США, которые оказывали безграничную помощь. В любом случае финансы закончатся, а это приведет к внутреннему конфликту и внутреннему противостоянию. На самом деле режиму Зеленского все сложнее удерживать внутриполитическую конструкцию, потому что изнутри начинаются волнения, недоверие. И все это приведет рано или поздно к внутреннему восстанию. И для этого существует группа дублеров, которая была заранее подготовлена тем же Вашингтоном в лице Порошенко, Кличко, Авакова, Залужного и того же Бурбы, экс-начальника разведки.
Надежда Сасс:
Господин Бауэр, как вы считаете, есть ли шанс на то, что война в Украине будет закончена в 2023 году?
Детлеф Бауэр, председатель районной организации партии «Альтернатива для Германии»:
Шанс всегда есть. Речь идет об этом 2023 год, 2024-й. Я не скажу точно. Возможность состоит в том, если обе стороны смогут сесть за стол и договориться об окончании войны. Возможно, это закончится в этом году. Но чем больше оружия, чем больше миллиардов долларов будет поставлено в Украину, тем дольше будет длиться этот конфликт и тем больше будет затягиваться.
Надежда Сасс:
Олег, какая позиция у вас?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Надо понимать, кому нужна война, а кому нет. Вот Беларуси никогда война не нужна, поэтому мы хотим мира. России война не нужна, она всегда была готова к переговорам и всегда говорила, что эти переговоры надо было начать еще в 2014 году, когда подписали Минские соглашения, исполнить их. И не было бы никакой войны. Европе война тоже не нужна, Европа уничтожается, экономика уничтожается, безопасность уничтожается. Но она не суверенна, она не в состоянии сегодня, ни Германия, к сожалению (крупнейшая страна Евросоюза), ни Франция, ни тем более сателлиты США Польша и Литва что-то сказать против войны. Более того, сателлиты будут войну поддерживать, потому что это нужно американцам.
Получается кому нужна война? Только американцам. Они за счет войны поддерживают свой доллар, разрушают экономику Европы и пытаются ослабить Россию. Вот кому нужна война. Поэтому если бы Европа была суверенна, если бы власть украинская была независима и действительно думала о своем народе, войны бы сегодня уже не было. Она бы не началась даже, когда политики думают о том, как сохранить жизнь людей. Для любого президента, для любого министра самое главное – жизнь человека. Я смотрю, что людей кидают просто на убой, украинцев, просто на убой кидают, не считаясь с потерями, понимая прекрасно, что проиграют, что Россию победить невозможно. Это понимают и американцы. Они не собираются Россию побеждать, они собираются ослабить ее. Но ослабить не получается. Пока ослабляется только Евросоюз. Поэтому прогноз по окончанию войны давать тяжело. Доллар пока держится за счет войны, оружие поставляется.
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