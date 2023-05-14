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Германия выделила Украине более 11 млрд евро за 2023-й. Итоги визита Зеленского в ФРГ

14 мая 2023 13:56
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Очередной европейский вояж совершает украинский президент. Сегодня, 14 мая, его встречали в Германии. Туда Зеленский прибыл из Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Германия выделила Украине более 11 млрд евро за 2023-й. Итоги визита Зеленского в ФРГ-1

На переговорах в ФРГ ожидаемо обсуждались вопрос сотрудничества двух стран и организация военной помощи Киеву. Ранее Берлин объявил о намерении поставить вооружение Украине на сумму около 3 миллиардов евро в течение ближайших месяцев. В списке – боевые машины пехоты, танки и системы ПВО. Также будут поставлены пусковые установки с сотнями ракет. В общей сложности Германия выделила на 2023 год более 11 миллиардов евро на накачку Украины вооружениями.  

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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