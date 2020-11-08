«Нам предстоят очень сложные времена». Как победа Байдена может сказаться на России и Беларуси? Мнение профессора МГИМО
За американской электоральной кампанией следят на всех континентах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждая страна примеряет на себя новые, а вероятнее всего принципиально новые геополитические реалии.
Чего ждать от такого исхода американских выборов Беларуси, чего ждать России, чего ждать нашему Союзному государству?
Вопрос адресуем Елене Пономаревой. Профессор МГИМО и доктор политических наук на прямой связи со студией «Недели».
Побеждает не тот, кто голосует, а тот, кто считает
Елена Пономарева, профессор МГИМО, доктор политических наук (Россия):
Все-таки мы не можем еще однозначно говорить о том, что Байден победил, потому что идет еще подсчет голосов. Более того, мы с вами наблюдали, наверное, самый большой в истории приговор демократии как сложнейшей процедуре, которая включает в себя массу норм, технологий, начиная от правильности голосования и заканчивая правильностью подсчета. Но в данном случае, наверное, справедливо говорить о том, что побеждает не тот, кто голосует, а побеждает тот, кто считает. И мы хорошо видели это на всех этапах американской гонки избирательной и сейчас продолжаем наблюдать, что подсчет голосов почему-то получается все время в сторону Байдена.
Насколько известно, команда Трампа все-таки собирается подавать иски и все они будут аккумулироваться и переправляться в Верховный Суд. И уже на основании решения Верховного Суда будет принято решение. Но, как вы справедливо сказали, нужно уже сейчас смотреть на то, в какой новый исторический период мы вступаем, если совершится все-таки признание победы Байдена. И вот этот новый исторический период заключается в том, что действительно изменения грядут колоссальные: начиная как от внутренней политики Соединенных Штатов, так и заканчивая внешней.
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«Все упирается в те личности, которые творят историю»
Конечно, все упирается в те личности, которые творят историю. Если мы с вами понимаем, что за любым политиком существует некая группа и, в принципе, можно говорить, например, о «коллективном Трампе», включая членов его семьи, то же самое нужно говорить о Байдене, но даже в большей степени. Потому что Байден, к сожалению, очень плохо себя чувствует, и периодически мы это наблюдали в ходе избирательной кампании, даже какие-то маразматические вещи происходили. Американцы в этот раз выбирали не столько президента, сколько вице-президента. Это Камала Харрис – достаточно молодая и перспективная женщина, которая и будет скорее всего определять политику Белого дома, если все-таки эти выборы будут признаны состоявшимися.
В качестве небольшого примера можно привести, что уже Байден сказал и что будет обязательно реализовано и что непосредственно отражается на России и Беларуси.
«Люди даже не знают, что реально сделал Трамп, какая заслуга его администрации»
Дело в том, что Сербия является историческим и стратегическим союзником России, так вот Байден в яростных совершенно речах всегда сравнивал сербов с пособниками нацизма и сторонниками Гитлера, например, называл их террористами и убийцами. Мы видим на примере этих выступлений именно подмену понятий, с которыми живет Беларусь последние несколько месяцев, начиная с 9 августа, когда карателями обвиняются защитники закона, когда, наоборот, люди, применяющие разные формы, в том числе террористической деятельности – защитниками демократии.
Мы видим очень важный момент становления новой совершенно системы – это медиакратия, когда социальные сети фактически и все средства массовой информации в Америке, если говорить, и в глобальном масштабе изменили сознание населения, они провели фантастическое цензурирование информации, как в процессе избирательной кампании, так и накануне. И получилось так, что люди даже не знают, что реально сделал Трамп, какая заслуга его администрации, как можно манипулировать голосами и так далее.
«Я думаю, что нам предстоят очень сложные времена»
Елена Пономарева:
Таким образом, я ничего не вижу хорошего. Хотя в российских СМИ все время активно, так скажем, оценивается деятельность Трампа и Байдена с точки зрения сталинской оценки правого и левого уклонов. Если помните, Иосиф Виссарионович сказал: «Оба хуже». Любое событие, которое не понравится Соединенным Штатам, начиная, например, от ситуации вокруг известного российского блогера или заканчивая, скажем, какими-то маршами несогласия в любой другой стране, это будет рассматриваться как повод вмешательства Соединенных Штатов и как одно из активных направлений развития внешней политики.
Соответственно, ярый критик – Харрис – политики Российской Федерации, Саудовской Аравии, естественно, Ирана, дружественных России государств, включая Республику Беларусь. Поэтому, я думаю, что нам предстоят очень сложные времена.
Мы будем наблюдать в ближайшее время закат страны-доминанта
В то же время мы не должны исключать, что определенная часть богатых людей, прежде всего в России – это несколько сотен семей, которые будут аплодировать, может быть, уже аплодируют победе Байдена, потому что они плотно включены в глобальные финансовые сети и они надеются, например, на рост цены на нефть за счет сокращения нефтедобычи в Соединенных Штатах, они надеются на активизацию, так скажем, вот этого климатического движения, на роль финансового сектора в экономике. И они окажутся, может быть, и в плюсе. Но остальная и основная масса населения в конце-концов может проиграть.
Мы с вами даже не рассматриваем сейчас вопросы внутренней политики США, потому что на самом деле Шпенглер с известной своей работой «Закат Европы» отдыхает. На самом деле мы будем наблюдать в ближайшее время закат страны-доминанта – Соединенных Штатов. От этого заката будет всем очень тяжело.
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