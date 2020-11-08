«Нам предстоят очень сложные времена». Как победа Байдена может сказаться на России и Беларуси? Мнение профессора МГИМО

За американской электоральной кампанией следят на всех континентах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждая страна примеряет на себя новые, а вероятнее всего принципиально новые геополитические реалии. Чего ждать от такого исхода американских выборов Беларуси, чего ждать России, чего ждать нашему Союзному государству? Вопрос адресуем Елене Пономаревой. Профессор МГИМО и доктор политических наук на прямой связи со студией «Недели». Побеждает не тот, кто голосует, а тот, кто считает

Елена Пономарева, профессор МГИМО, доктор политических наук (Россия):

Все-таки мы не можем еще однозначно говорить о том, что Байден победил, потому что идет еще подсчет голосов. Более того, мы с вами наблюдали, наверное, самый большой в истории приговор демократии как сложнейшей процедуре, которая включает в себя массу норм, технологий, начиная от правильности голосования и заканчивая правильностью подсчета. Но в данном случае, наверное, справедливо говорить о том, что побеждает не тот, кто голосует, а побеждает тот, кто считает. И мы хорошо видели это на всех этапах американской гонки избирательной и сейчас продолжаем наблюдать, что подсчет голосов почему-то получается все время в сторону Байдена. Насколько известно, команда Трампа все-таки собирается подавать иски и все они будут аккумулироваться и переправляться в Верховный Суд. И уже на основании решения Верховного Суда будет принято решение. Но, как вы справедливо сказали, нужно уже сейчас смотреть на то, в какой новый исторический период мы вступаем, если совершится все-таки признание победы Байдена. И вот этот новый исторический период заключается в том, что действительно изменения грядут колоссальные: начиная как от внутренней политики Соединенных Штатов, так и заканчивая внешней. Читайте также: 290 голосов. Предварительно Байден выигрывает президентские выборы в США В США суд разбирается с подсчётом бюллетеней на выборах президента. Иск подали сторонники Трампа Дональд Трамп о выборах в США: «Идут грандиозные тяжбы»

«Все упирается в те личности, которые творят историю» Конечно, все упирается в те личности, которые творят историю. Если мы с вами понимаем, что за любым политиком существует некая группа и, в принципе, можно говорить, например, о «коллективном Трампе», включая членов его семьи, то же самое нужно говорить о Байдене, но даже в большей степени. Потому что Байден, к сожалению, очень плохо себя чувствует, и периодически мы это наблюдали в ходе избирательной кампании, даже какие-то маразматические вещи происходили. Американцы в этот раз выбирали не столько президента, сколько вице-президента. Это Камала Харрис – достаточно молодая и перспективная женщина, которая и будет скорее всего определять политику Белого дома, если все-таки эти выборы будут признаны состоявшимися. В качестве небольшого примера можно привести, что уже Байден сказал и что будет обязательно реализовано и что непосредственно отражается на России и Беларуси. «Люди даже не знают, что реально сделал Трамп, какая заслуга его администрации» Дело в том, что Сербия является историческим и стратегическим союзником России, так вот Байден в яростных совершенно речах всегда сравнивал сербов с пособниками нацизма и сторонниками Гитлера, например, называл их террористами и убийцами. Мы видим на примере этих выступлений именно подмену понятий, с которыми живет Беларусь последние несколько месяцев, начиная с 9 августа, когда карателями обвиняются защитники закона, когда, наоборот, люди, применяющие разные формы, в том числе террористической деятельности – защитниками демократии. Мы видим очень важный момент становления новой совершенно системы – это медиакратия, когда социальные сети фактически и все средства массовой информации в Америке, если говорить, и в глобальном масштабе изменили сознание населения, они провели фантастическое цензурирование информации, как в процессе избирательной кампании, так и накануне. И получилось так, что люди даже не знают, что реально сделал Трамп, какая заслуга его администрации, как можно манипулировать голосами и так далее. «Я думаю, что нам предстоят очень сложные времена»