Дональд Трамп о выборах в США: «Идут грандиозные тяжбы»

Новости США. Столкновениями и задержаниями завершилась акция протеста на Манхэттене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни человек вышли на улицы Нью-Йорка.

Поначалу демонстрация проходила мирно. Столкновения протестующих со стражами порядка вспыхнули после того, как один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат. Протестующий якобы ударил патрульного. Ситуация резко обострилась. К месту проведения акции были стянуты дополнительные подразделения силовиков. В Портленд ввели бойцов Национальной гвардии для пресечения беспорядков

Стражи порядка валили на землю особо агрессивных участников шествия, после чего задерживали их. Пока точное число арестованных неизвестно. Есть информация об изъятии у взятых под стражу колюще-режущих предметов, пиротехники, цепей и арматуры.

Тем временем в США продолжают подсчитывать голоса на президентских выборах. Новый хозяин Белого дома все еще не определен. В некоторых штатах продолжается обработка поступающих по почте бюллетеней. Порядка 150 тысяч отправлений не были доставлены на участки вовремя. Будут ли они засчитаны теперь зависит от законов, действующих в конкретных штатах. Нынешний президент ходом голосования недоволен. Он заявил, что во время выборов было допущено много нарушений. Выборы президента США: когда будут известны итоги?