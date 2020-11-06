Дональд Трамп о выборах в США: «Идут грандиозные тяжбы»

Новости США. Столкновениями и задержаниями завершилась акция протеста на Манхэттене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни человек вышли на улицы Нью-Йорка.
Новости США. Столкновениями и задержаниями завершилась акция протеста на Манхэттене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни человек вышли на улицы Нью-Йорка.
Поначалу демонстрация проходила мирно. Столкновения протестующих со стражами порядка вспыхнули после того, как один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат. Протестующий якобы ударил патрульного. Ситуация резко обострилась. К месту проведения акции были стянуты дополнительные подразделения силовиков.
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Стражи порядка валили на землю особо агрессивных участников шествия, после чего задерживали их. Пока точное число арестованных неизвестно.
Есть информация об изъятии у взятых под стражу колюще-режущих предметов, пиротехники, цепей и арматуры.
Тем временем в США продолжают подсчитывать голоса на президентских выборах. Новый хозяин Белого дома все еще не определен. В некоторых штатах продолжается обработка поступающих по почте бюллетеней. Порядка 150 тысяч отправлений не были доставлены на участки вовремя. Будут ли они засчитаны теперь зависит от законов, действующих в конкретных штатах. Нынешний президент ходом голосования недоволен. Он заявил, что во время выборов было допущено много нарушений.
Дональд Трамп, президент США:
Наша цель – защитить честность выборов, мы не позволим украсть их по средствам коррупции. Мы не можем позволить, чтобы кто-либо заставил замолчать наших избирателей и сфабриковать результаты. Есть много случаев, о которых будет сообщено очень скоро. Идут грандиозные тяжбы. По всей стране произошел ряд тревожных нарушений. Нашей кампании было отказано в доступе для наблюдения за подсчетом голосов в Детройте. Будет много судебных разбирательств, потому что у нас много доказательств нарушений, и, возможно, все закончится в высшем суде страны.
Также Дональд Трамп раскритиковал социологов, лоббистов и прессу за ошибки в оценках и «давление на избирателей». Однако о каких нарушениях и имеющихся доказательствах идет речь, пока непонятно. В свою очередь, лидирующий в гонке кандидат от демократов Джо Байден призвал граждан к спокойствию и пообещал, что каждый голос будет учтен.
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