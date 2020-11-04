«Он меньшее зло из двух зол». Американцы рассказали за кого и почему голосовали

Новости США. Мы продолжаем следить за главным событием этой недели в мире политики. В Соединенных Штатах Америки завершились всеобщие выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последней проголосовала Аляска. Избирательные участки закрылись несколько часов тому назад.

Итак, главный вопрос, который решали американцы: кто же будет управлять страной следующие четыре года. Ясности с победителем президентской гонки пока нет, данные обновляются через каждые несколько минут.

Согласно предварительным итогам, по числу голосов избирателей и по количеству выборщиков лидирует бывший вице-президент Джо Байден. Действующего президента Трампа поддержали почти 49 % американцев, а его соперника демократа – около 50 %. При этом, пальма первенства постоянно переходит от одного к другому. Что же касается голосов выборщиков, у Трампа их 213, а у Байдена 224.

Напомним, в США действует особенная двухступенчатая система голосования. Это значит, что, по сути, судьба кандидатов в руках именно выборщиков. Для победы необходима поддержка 270 членов коллегии.

Эти выборы уже назвали самыми непредсказуемыми и беспрецедентными. Одна из причин – рекордное количество проголосовавших досрочно. Более 100 миллионов американцев сделали свой выбор заранее и по почте. Это почти половина от общего числа всех избирателей. Тем не менее высокую активность граждане проявили и в основной день голосования. У каждого из них были свои причины, повлиявшие на решение в выборе будущего президента.

Я проголосовала за Дональда Трампа, потому что мне нравится политика, проводимая им. Я особенно горда стеной в 400 миль, которую он построил вдоль южной границы, и тем, как она сдержала поток мигрантов и наркотрафик, который убивает наш народ.

Я проголосовал за Байдена. Я не знаю. Он меньшее зло из двух зол. Я не знаю. Трамп не заботится о том, каким нужно быть президентом, просто носит это звание. Также его взгляды на изменение климата не сходятся с моими. Это еще одна причина, почему я проголосовал за Байдена.

За президента? Я проголосовала за Байдена и Харрис, потому что считаю, что это лучший вариант для страны. Я думаю, что люди в нашей стране заслужили кого-то, кто будет уважать их больше, чем другой кандидат.

Трамп сделал больше вещей за свои 4 года правления, чем Джо Байден сделал за 47 лет. Вот почему я проголосовал за Трампа.

Особенны эти выборы еще и своей напряженной обстановкой. Вокруг Белого дома возвели заборы, в крупнейших городах страны за порядком следят сотни бойцов силовых структур.

В эти минуты протестные акции проходят в Сиэтле. Как сообщают местные СМИ, есть задержанные. В Нью-Йорке прошел немногочисленный митинг против Трампа. А в Вашингтоне активисты устроили потасовку с полицией около Белого дома. Несколько сотен человек собрались в городах и наблюдают за ходом выборов в режиме онлайн. Многие люди вышли, чтобы поддержать кандидатов и принялись танцевать под музыку из машин.