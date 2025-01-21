«Этот интерес заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента», – подчеркнул Лавров.
«И я уже не слушал, когда он начал поносить этого Байдена, Харрис и прочих. Так нельзя. Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну были. Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит — скажет спасибо. В этом суть нашей президентской работы», – сказал белорусский лидер.
Правда, многих приглашенных ждет разочарование. Они не смогут стать свидетелями события, поскольку церемония, которая традиционно проходила на ступенях Капитолия, перенесена в закрытое помещение и состоится при усиленных мерах безопасности.
Только атмосфера в американской столице очень далека от праздничной. Ее, скорее, можно назвать тревожной.
«…во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине», – говорится в материале.
27-летняя уроженка Нью-Гэмпшира Ливитт раньше работала в его предвыборной кампании и в Белом доме помощником пресс-секретаря.
«Будем смотреть, как он будет выполнять свои обещания. Ну, в Америке это просто: пообещать и не выполнить».
«Не надо было подставлять Камалу. Она, бедолага, там маленькая эта женщина топталась, она что могла, то сделала», – добавил Президент.
Смогли бы точно с таким же характером дружелюбия прокомментировать события в Беларуси лидеры Запада – вопрос довольно открытый.
Повод для беспокойств у Европы явно есть. Ведь команду Трамп соберет по интересам. Второй номер в Республиканской партии – Джей Ди Вэнс, ярый критик Зеленского и противник помощи Украине.
Итоги выборов в США. «САСС уполномочен заявить» – смотрите 10 ноября в 22:00.
В целом реванш Дональда Трампа наделал много шума. Несмотря на оглушительную победу, немало и тех, кто недоволен результатами голосования. Ожидается, что участие в митинге примет порядка 50 тысяч активистов.
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