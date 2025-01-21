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Новости по тегу #Выборы в США

«Показали его методы». Лавров прокомментировал первые решения Трампа
21 января 2025 13:27

«Показали его методы». Лавров прокомментировал первые решения Трампа

Лукашенко рассказал, в чем суть работы Президента
21 января 2025 12:56

Лукашенко рассказал, в чем суть работы Президента

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января
20 января 2025 07:35

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января

В Вашингтоне началась подготовка к инаугурации Трампа
15 января 2025 10:39

В Вашингтоне началась подготовка к инаугурации Трампа

Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря о завершении конфликта в Украине
23 декабря 2024 14:43

Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря о завершении конфликта в Украине

Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Ливитт
16 ноября 2024 10:30

Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Ливитт

Лукашенко: очень хотелось, чтобы Трамп все-таки сделал Америку великой не во вред нам
14 ноября 2024 18:08

Лукашенко: очень хотелось, чтобы Трамп все-таки сделал Америку великой не во вред нам

Лукашенко о результатах выборов в США: виноваты Демократическая партия и Байден
14 ноября 2024 18:07

Лукашенко о результатах выборов в США: виноваты Демократическая партия и Байден

Дзиодзина: Лукашенко, говоря о победе Трампа, не произнёс ничего плохого, а лишь подчеркнул сильные стороны каждого кандидата
13 ноября 2024 08:38

Дзиодзина: Лукашенко, говоря о победе Трампа, не произнёс ничего плохого, а лишь подчеркнул сильные стороны каждого кандидата

Повод для беспокойств в Европе. Какую политику будет вести Трамп – анализируем итоги выборов в США
10 ноября 2024 17:17

Повод для беспокойств в Европе. Какую политику будет вести Трамп – анализируем итоги выборов в США

«Это период надежды на большую перезагрузку». Результаты выборов в США обсудили в «САСС уполномочен заявить»
09 ноября 2024 17:49

«Это период надежды на большую перезагрузку». Результаты выборов в США обсудили в «САСС уполномочен заявить»

Сторонники меньшинств и борцы за права мигрантов готовят поход на Вашингтон
08 ноября 2024 17:09

Сторонники меньшинств и борцы за права мигрантов готовят поход на Вашингтон