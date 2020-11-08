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290 голосов. Предварительно Байден выигрывает президентские выборы в США

08 ноября 2020 11:26
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Новости США. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден по предварительным данным выигрывает выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

290 голосов. Предварительно Байден выигрывает президентские выборы в США-1

По сообщениям ведущих американских СМИ, у него 290 голосов, а у нынешнего главы государства Дональда Трампа – 214.

Последний, в свою очередь, заявил, что согласится признать поражение на выборах только в том случае, если возбужденные судебные дела по поводу голосования не дадут желаемых для республиканцев результатов.

290 голосов. Предварительно Байден выигрывает президентские выборы в США-4

Сторонники Трампа после прогноза о победе на выборах Байдена проводят акции протеста сразу в нескольких штатах.

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# Выборы в США # Дональд Трамп # Джозеф Байден # Фотофакт

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