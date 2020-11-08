290 голосов. Предварительно Байден выигрывает президентские выборы в США

Новости США. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден по предварительным данным выигрывает выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден по предварительным данным выигрывает выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сообщениям ведущих американских СМИ, у него 290 голосов, а у нынешнего главы государства Дональда Трампа – 214.
Последний, в свою очередь, заявил, что согласится признать поражение на выборах только в том случае, если возбужденные судебные дела по поводу голосования не дадут желаемых для республиканцев результатов.
Сторонники Трампа после прогноза о победе на выборах Байдена проводят акции протеста сразу в нескольких штатах.
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