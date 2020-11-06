В американском Сиэтле демонстранты устроили пожар перед полицейским участком

Новости США. В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Кто станет новым хозяином Белого дома, до сих пор непонятно. Напряжение нарастает и в американских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спорных штатах люди выходят на улицы, чтобы поддержать своего кандидата. В Филадельфии сторонники Трампа и Байдена встретились в центре города. С транспарантами и громкоговорителями они выкрикивали друг другу обвинения.