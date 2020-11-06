В американском Сиэтле демонстранты устроили пожар перед полицейским участком

Новости США. В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Кто станет новым хозяином Белого дома, до сих пор непонятно. Напряжение нарастает и в американских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Кто станет новым хозяином Белого дома, до сих пор непонятно. Напряжение нарастает и в американских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В спорных штатах люди выходят на улицы, чтобы поддержать своего кандидата. В Филадельфии сторонники Трампа и Байдена встретились в центре города. С транспарантами и громкоговорителями они выкрикивали друг другу обвинения.
А в Нью-Йорке акция протеста завершилась столкновениями с полицией. Стражи правопорядка валили на землю особо агрессивных участников. Точное число арестованных неизвестно. Есть информация об изъятии у взятых под стражу оружия, пиротехники, цепей и арматуры.
В Сиэтле несколько демонстрантов устроили пожар перед полицейским участком. Кроме того, они препятствовали движению транспорта. Нарушители были задержаны.
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