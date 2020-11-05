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На фоне президентских выборов в США вспыхнули массовые протесты

05 ноября 2020 07:51
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Новости США. На фоне главной политической кампании года США охватили массовые протесты. В Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Детройте и других городах люди вышли на улицы с требованием учитывать каждый голос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На фоне президентских выборов в США вспыхнули массовые протесты-1

В Вашингтоне недалеко от Белого дома сторонники Трампа и Байдена устроили потасовку. Протестующие забрасывали друг друга файерами и петардами. Чтобы утихомирить дебоширов, полиция применила слезоточивый газ. Правоохранители арестовали более 20 человек. У задержанных изъята пиротехника, ножи, а также другие опасные предметы.  

На фоне президентских выборов в США вспыхнули массовые протесты-4

Тем временем подсчет голосов на президентских выборах продолжается. Пока лидерство удерживает кандидат от демократов. К слову, он уже вошел в историю, набрав рекордное число голосов. Его поддержали более 70 миллионов избирателей.   

На фоне президентских выборов в США вспыхнули массовые протесты-7

Тем временем штаб Дональда Трампа подал иски с требованием остановить подсчет голосов в нескольких штатах. Сомнения вызывают бюллетени, отправленные по почте. Именно они позволили Байдену вырваться вперед в ключевых штатах. В Америке этот способ голосования применили впервые. Причиной стала пандемия коронавируса.  

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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