На фоне президентских выборов в США вспыхнули массовые протесты

Новости США. На фоне главной политической кампании года США охватили массовые протесты. В Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Детройте и других городах люди вышли на улицы с требованием учитывать каждый голос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне недалеко от Белого дома сторонники Трампа и Байдена устроили потасовку. Протестующие забрасывали друг друга файерами и петардами. Чтобы утихомирить дебоширов, полиция применила слезоточивый газ. Правоохранители арестовали более 20 человек. У задержанных изъята пиротехника, ножи, а также другие опасные предметы.

Тем временем подсчет голосов на президентских выборах продолжается. Пока лидерство удерживает кандидат от демократов. К слову, он уже вошел в историю, набрав рекордное число голосов. Его поддержали более 70 миллионов избирателей.