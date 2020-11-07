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В США суд разбирается с подсчётом бюллетеней на выборах президента. Иск подали сторонники Трампа

07 ноября 2020 15:30
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Новости США. В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, иногда это больше напоминает издевательство над демократией.

В США суд разбирается с подсчётом бюллетеней на выборах президента. Иск подали сторонники Трампа-1

В Неваде суд в срочном порядке рассматривает иск, поданный сторонниками Трампа. Они настаивают, что больше 3 тысяч бюллетеней, которые пришли по почте, поданы не от жителей штата.

В США суд разбирается с подсчётом бюллетеней на выборах президента. Иск подали сторонники Трампа-4

А в Пенсильвании пошли еще дальше. В сети появилось видео, где сотрудник избиркома в округе Делавэр собственноручно заполняет бюллетени, потому что там было вписано имя не того кандидата.

В США суд разбирается с подсчётом бюллетеней на выборах президента. Иск подали сторонники Трампа-7

Еще один сотрудник, но уже в штате Джорджия, скомкал один из бюллетеней и выбросил. Видео набрало около 5 миллионов просмотров. Пользователи требуют разобраться в нарушении.

В США суд разбирается с подсчётом бюллетеней на выборах президента. Иск подали сторонники Трампа-10

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# Выборы в США # Дональд Трамп # Фотофакт

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