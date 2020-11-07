В США суд разбирается с подсчётом бюллетеней на выборах президента. Иск подали сторонники Трампа

Новости США. В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, иногда это больше напоминает издевательство над демократией.

В Неваде суд в срочном порядке рассматривает иск, поданный сторонниками Трампа. Они настаивают, что больше 3 тысяч бюллетеней, которые пришли по почте, поданы не от жителей штата.

А в Пенсильвании пошли еще дальше. В сети появилось видео, где сотрудник избиркома в округе Делавэр собственноручно заполняет бюллетени, потому что там было вписано имя не того кандидата.