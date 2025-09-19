Минское «Динамо» уступило питерскому СКА в заключительном матче выездной серии

Хоккеисты минского Динамо в заключительном матче выездной серии потерпели поражение от питерского СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» начали поединок ударно. На стартовых минутах динамовцы забросили две быстрые шайбы – сначала в большинстве отличился Алекс Лимож, а затем его почин поддержал Сергей Кузнецов. Такое эффектное начало слегка обескуражило хозяев, но ближе к середине периода усилиями Зыкова «армейцы» одну шайбу отыграли.

В третьей двадцатиминутке хозяева все-таки счет сравняли. Основное время матча завершилось вничью – 2:2. А в овертайме в меньшинстве «зубры» пропустили. Автором шайбы стал защитник «армейцев» Мерфи. «Динамо» уступило СКА со счетом 2:3.

22 сентября минские динамовцы проведут первый домашний поединок в новом сезоне. Команда Дмитрия Квартальнова примет «Барыс».