Футболисты сборной Беларуси U-15 одержали первую победу на Турнире развития УЕФА

Футболисты юношеской сборной Беларуси до 15 лет одержали первую победу на Турнире развития УЕФА. В матче второго тура подопечные Романа Морозова взяли верх над командой России со счетом 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы пропустили первыми, но смогли сравнять счет – на 29-й минуте отличился Егор Романов. Во втором тайме на 76-й минуте победную точку поставил Тимофей Ковалевич.

Роман Морозов, главный тренер сборной Беларуси по футболу (U-15):

Во-первых, была ротация у нас по сравнению с прошлой игрой. Дали возможность выйти и проявить себя другим ребятам. Считаю, они полностью оправдали наши ожидания. Большое спасибо им за тот объем работы, который они выполнили.

Мы понимали, что сборная России немножко будет больше владеть мячом. Мы на это делали ставку. Объясняли игрокам, куда нужно бежать, в какие зоны перестраиваться, когда страховать. Все, что мы просили от них, они все сделали. Молодцы.