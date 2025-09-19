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Белорус Павел Глинчук завоевал бронзовую награду чемпионата мира по борьбе

19 сентября 2025 20:14
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Павел Глинчук стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе, который проходит в Хорватии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В категории до 130 килограммов наш представитель греко-римского стиля встречался с представителем Украины Миколой Кучма. На старте поединка белорусский борец уступал 0:1, но затем проявил завидные бойцовские качества, исполнил несколько результативных действий и одержал уверенную победу со счетом 9:1. Павел Глинчук завоевал бронзу мирового форума. Завтра еще один наш соотечественник Кирилл Маскевич выступит в малом финале и оспорит медаль чемпионата мира.

# Борьба # Павел Глинчук

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