Нам не нужны политические реформы, нам нужны защита, дух и хлеб – Азарёнок

Григорий Азаренок, СТВ:

Батька так жестко сказал: «Слушайте, все это там: выборы, политика, идеология… Будет экономика – за все остальное спрашивайте». Это тот момент, который зависит от каждого из нас. Но это один момент.

Другой момент. Нам не нужны эти политические реформы, партии, ВНС выбирает или общенародное голосование. Нам нужны три вещи: алтари, хлеб на столе и оборонные заводы. Побольше молитв у алтарей, оборонных заводов, дивизионов ПВО, ракет, солдат вдохновленных и сильных, качающих свои мышцы и хлеб на столе. Хлеб на столе у каждой семьи. Не как что-то такое, что можно сожрать вульгарно. А как тепло от этого хлеба, объединяющее в великой любви семью, мать и ребенка, мужа и жену. Вот это идеал президентский, мне кажется. Идеал нашей Родины. И все будет хорошо. А дальше там, как оно будет, ВНС выберет, партии выберут, общее голосование, такая политика, другая политика. Вот три сакральные вещи. Защита, дух, хлеб.

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