Беларусь – земля обетованная. Казаков ответил, почему иностранцы переезжают к нам жить

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

А наш Президент, нашу территорию делает Богом избранной. Я уже много раз слышал такую историю, что земля обетованная это не только Израиль, и возможно уже не Израиль. А земля обетованная это как раз таки Беларусь, она для многих других наций обетованная. И они сюда приезжают жить. Они здесь будут жить в том же самом спокойствие, в котором они жили до переезда. А возможно и лучше.

Почему немцы переезжают в Беларусь, латыши переезжают в Беларусь, украинцы переезжают в Беларусь? Потому что здесь место и равенство для всех. Вот она, земля обетованная.

Читайте также:

Казаков: транснациональному миру не нужны нации и пол – ему нужны потребители продукта

Казаков: это заслуга Президента, что белорусы, русские и украинцы могут жить в одном государстве

Гигин: молодёжь Беларуси сформировалась – люди, беззаветно преданные Президенту и нашим идеям