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«Нафтан» разгромил «Молодечно» в чемпионате Беларуси по футболу

19 сентября 2025 20:18
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В стартовом матче 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу встречались новополоцкий «Нафтан» и «Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева были безжалостны. «Нафтан» разгромил гостевую команду со счетом 5:0. Уже к 31-й минуте новополочане выигрывали 4:0. Пятый гол в этой встрече на 88-й минуте забил Альберт Копытич. Отметим, дубль в поединке на счету Кирилла Леоновича.

Сенсационный результат зафиксирован в Жодино. Футболисты местного «Торпедо-БЕЛАЗ» потерпели поражение от «Сморгони» с минимальным счетом 0:1. На 75-й минуте гол в ворота хозяев забил Лама Бамба. 20 сентября пройдут еще три матча тура. В центральном поединке гродненский «Неман» встретится на своем поле с «МЛ Витебск».

# Футбол Беларуси

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