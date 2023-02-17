Соцопрос: две трети немцев высказались против поставок Киеву истребителей

Почти две трети немцев высказались против отправки истребителей в Украину. По данным опроса, проведенного местным социологическим институтом, подавляющее большинство не одобряют военных поставок Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, что жители просто устали от затянувшегося конфликта и не хотят его продолжения. На этот раз мнение народа неожиданно совпало и с приоритетами государства. Неоднократно канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о невозможности отправки истребителей Киеву. Недавно информацию подтвердили и в Минобороны Германии. Там поставка Украине военных самолетов пока даже не обсуждается.