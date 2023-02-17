Прямой эфир

Соцопрос: две трети немцев высказались против поставок Киеву истребителей

17 февраля 2023 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почти две трети немцев высказались против отправки истребителей в Украину. По данным опроса, проведенного местным социологическим институтом, подавляющее большинство не одобряют военных поставок Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соцопрос: две трети немцев высказались против поставок Киеву истребителей-1

Очевидно, что жители просто устали от затянувшегося конфликта и не хотят его продолжения. На этот раз мнение народа неожиданно совпало и с приоритетами государства. Неоднократно канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о невозможности отправки истребителей Киеву. Недавно информацию подтвердили и в Минобороны Германии. Там поставка Украине военных самолетов пока даже не обсуждается.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Олаф Шольц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В турецком городе Искендерун достали собаку из-под обломков. Её хозяева тоже живы
17 февраля 2023 09:44

В турецком городе Искендерун достали собаку из-под обломков. Её хозяева тоже живы

Стоит ли разрешать погоню борзых за зайцем? В Испании идёт спор зоозащитников и приверженцев традиционной охоты
17 февраля 2023 09:43

Стоит ли разрешать погоню борзых за зайцем? В Испании идёт спор зоозащитников и приверженцев традиционной охоты

Французы собираются устроить самую массовую забастовку в истории страны из-за пенсионной реформы
17 февраля 2023 09:20

Французы собираются устроить самую массовую забастовку в истории страны из-за пенсионной реформы