Казаков: это заслуга Президента, что белорусы, русские и украинцы могут жить в одном государстве

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

А то, что мы, белорусы, русские, там, украинцы, кто угодно, можем сейчас жить в одном государстве, не думать о том, на каком языке мы говорим, действительно, справлять Пасху и Рождество несколько раз в год, и это действительно заслуга сейчас Президента. Это абсолютно верная история, когда говорят о том, что фактор личности важен в этом процессе. Это действительно важно. Но нужно понимать, что любой человек, который придет сюда с разрушительными идеями, он это сделает за несколько лет. Поверьте мне, что с 2014-го по 2022 год на востоке Украины…

Григорий Азаренок, СТВ:

Восемь лет всего лишь. Как и Гитлеру понадобилось с 1933 по 1939-й, и сколько? Получилось шесть лет? Шесть лет, и все. И, пожалуйста, вот вам, так поджигается все мгновенно.

Кирилл Казаков:

Слушай, позиция нынешних польских руководителей, которые нагнетают ситуацию, рассказывая о том, что Россия провоцирует, Беларусь нападает дронами. Ведь, поверьте мне, если эти речи будут звучать фактически рефреном на протяжении нескольких лет, я уверен, что даже те люди, которые вообще, например, где-то там в глубинке Польши или Германии, не думают о войне, они будут уверены, что во всех их проблемах виноваты белорусы и русские. Собственно говоря, Урсула фон дер Ляйен, она же такие обороты вставляет себе в речь о том, что если у нас нет газа, нет нефти, то во всем виноват Путин. Опускаются вообще моменты, что это было сделано самостоятельно.

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