«Больные на всю голову люди должны лечиться пожизненно». Евгений Спицын о жертвах пропаганды

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим внеплановое интервью с Александром Лукашенко и выясним, откуда в Украине появился нацизм. В гостях политический аналитик Петр Петровский и историк, публицист Евгений Спицын. Петр Петровский, политолог:

Как поменять сознание, как перетянуть на нашу сторону людей с Западной Украины? Потому что придется и там, как я вижу, СВО проводить.

Евгений Спицын, историк, публицист, общественный деятель:

Главный секрет: больные на всю голову люди должны лечиться пожизненно, время от времени им надо посылать санитаров, чтобы они одевали на них смирительные рубашки. А всем остальным любителям повторить – водить на экскурсию в эти психбольницы, в эти тюрьмы. Вот что произошло, когда нам говорят: как мы сможем? Да очень просто! Правильно выстроенная пропаганда, в том числе научная пропаганда, политическая, идейная пропаганда – она быстро мозги проветрит и приведет в чувство.