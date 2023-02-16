«Больные на всю голову люди должны лечиться пожизненно». Евгений Спицын о жертвах пропаганды
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим внеплановое интервью с Александром Лукашенко и выясним, откуда в Украине появился нацизм. В гостях политический аналитик Петр Петровский и историк, публицист Евгений Спицын.
Петр Петровский, политолог:
Как поменять сознание, как перетянуть на нашу сторону людей с Западной Украины? Потому что придется и там, как я вижу, СВО проводить.
Евгений Спицын, историк, публицист, общественный деятель:
Главный секрет: больные на всю голову люди должны лечиться пожизненно, время от времени им надо посылать санитаров, чтобы они одевали на них смирительные рубашки. А всем остальным любителям повторить – водить на экскурсию в эти психбольницы, в эти тюрьмы. Вот что произошло, когда нам говорят: как мы сможем? Да очень просто! Правильно выстроенная пропаганда, в том числе научная пропаганда, политическая, идейная пропаганда – она быстро мозги проветрит и приведет в чувство.
Евгений Спицын:
Вы поймите психологию обывателя. Им до этих высоких штудий вообще дела нет. 90 % населения живут по принципу: слушайте, отстаньте от меня, не трогайте меня, вы меня обеспечьте работой, более-менее сносными условиями медицинского обеспечения, образования, а я без вас разберусь, и мне до всех научных теорий Донцова, Бандеры фиолетово. Но когда тебе каждый день начинают: Бандера – наш герой, батька… То же самое и в Латвии, и в Литве. Там сидят эти хуторяне. Они бы сами своих эсэсовцев подвесили бы за одно место и все.
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