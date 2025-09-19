Казаков: транснациональному миру не нужны нации и пол – ему нужны потребители продукта

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Транснациональная корпорация и глобализм, в принципе, могли бы ломать традиционный устой другим методом, но они пошли самым жестким, самым мерзким, самым гадким по причине… Знаете какой?

Они исходят из принципа «я могу». Они же идут не где-то хитростью, а принципом «я могу». Ведь вся демократическая и либеральная мысль, которая строится сейчас в Европе, строится на одном. Вот тебе пакость, сласть и удовольствие для того, чтобы ты не мешал нам деньги воровать. Это очень простая история, которая позволяет людям чувствовать себя якобы свободными. Другой вопрос, что он свободен только от одного – от него ничего не зависит.

И когда мы говорим о том, что общество у нас традиционное, где-то патриархальное, потому что мы пытаемся каким-то образом в будущее передать мысль нашу, чтобы на этой территории дальше род продолжался. Вот эта история совершенно никому не нужна. Потому что наций в транснациональном мире не существуют. Они в принципе не нужны. И пол никому не нужен. Нужны потребители некого продукта. У этих потребителей не должно быть никакой частной собственности. Желательно, чтобы деньги были жутко цифровыми, чтобы можно было отследить, куда он их потратил. Вот к этому все идет.

Это уже антиутопия жутчайшая, но по большому счету это реальность. Просто никто в это не хочет верить. Но если вы посмотрите, что происходит в Евросоюзе, который считает себя колыбелью демократии в современном этапе, или в Соединенных Штатах Америки, то эта антиутопия начинает сбываться. Ведь ничего хорошего в этом нет.

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