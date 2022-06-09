Муковозчик: «Не голода на самом деле на Западе боятся. В Италии с ужасом ждут 500 млн мигрантов»

Голод и разруха. Пока Европа и Америка финансово поощряют украинский беспредел, миллиарды жителей азиатского и южноамериканского регионов на грани смерти и нуждаются в гуманитарной поддержке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О проблеме мирового голода сверхдержавы слышать не хотят. А тема эта горячая до такой степени, что «Накипело» даже у Андрея Муковозчика. Впереди телефельетон с общественно-политическим подтекстом.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

В мировых медиа стоит такой крик о глобальном голоде, какого и не слыхали со времен глобального потепления. Пугалка и правда страшная, ведь справляться с голодом люди научились всего-то лет 100 назад. И то не все и не везде. Однако глобальное решение проблемы потребовало, чтобы в начале цикла производства продовольствия стояли удобрения. В больших непрерывных количествах – и теперь никак иначе сельхозпродукция в мировых масштабах не производится. Беларусь и Россия, по оценкам, занимают 45 % мирового рынка калийных удобрений. Как можно накладывать на них санкции и эмбарго и одновременно пугать мир грозящим голодом? Все дело в том, что накладывают и пугают одни, а голод реально будет грозить другим.

Андрей Муковозчик:

Видя изнанку «западных ценностей», нет сомнений: то украинское зерно, без которого якобы миллионы умрут, попади оно в европейские или американские руки, не будет поставлено в третьи страны. А ляжет в западные же закрома. Пойдет на корм скоту. Переработается в биотопливо. На этом крик о голоде в мировых медиа стихнет. А где-то там, далеко, да пусть хоть миллионами мрут. И не голода на самом деле на Западе боятся. В Италии с ужасом ждут 500 миллионов мигрантов. Из Всемирной продовольственной программы ООН предупреждают: «Несколько миллионов беженцев из Украины померкнут по сравнению с тем потоком, который может прийти в Европу с юга». Генсек ООН Антониу Гутерриш забивает гвоздь: «Этот продовольственный кризис, для развития которого масло в огонь подливают представители Запада, будет одним из самых страшных за историю человечества и затронет почти 2 миллиарда человек». Но один «золотой» миллиард по-прежнему будет волновать лишь такая вот проблема: не слишком ли медленно растет их благосостояние? Лукашенко: завтра миллиард будет на грани смерти из-за политики, которую проводят Запад и Америка. Читать здесь.

Андрей Муковозчик:

Говоря про Запад и Африку, наш Президент видит корень проблемы. До кучи и Латинская Америка, и южноазиатские страны, где тоже не досыта едят. Из доклада ООН: «В 2018 году 820 миллионов человек не имели доступа к достаточному количеству продовольствия, голод растет на протяжении третьего года подряд». Три года подряд, начиная с 2016-го, на планете усиливается голод. И ни Лукашенко, ни Путин, ни санкции, ни даже бандеровцы в нем не виноваты. Умри ты сегодня, а я нет – вот суть «западных ценностей», прикрытых миллиардами слов о правах и свободах. При этом одна ложь привычно и естественно громоздится на другую. В настоящий момент, по данным той же Всемирной продовольственной программы ООН, «в Украине почти 8 миллионов человек плохо питаются. Более 8 % детей младше 5 лет периодически голодают, а 23 % – недоедают». В Украине, утверждают в ООН, голодают маленькие дети, каждый третий. И в таких условиях не только бандеровцы, что генетически объяснимо, но и та же ООН выступает за вывоз зерна? Так это международная организация или рупор «золотого миллиарда», купленный им с потрохами?

Андрей Муковозчик:

Сейчас Зеленский кричит на весь мир, что воруют его зерно. «У ООН нет данных, которые подтвердили бы обвинения Украины в адрес России в краже зерна», – отвечает офис Гутерриша. Кому из них верить? Вообще говоря, никому. Вот только Гутерриша никто в непотребном виде не замечал, тогда как Зеленского – через раз. К тому же именно Украина заблокировала 75 иностранных судов из 17 государств. И именно украинские националисты заминировали акватории портов. И заявляют: «Никакое зерно никуда никому не поедет, если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности». А поскольку нацисты-бандеровцы в безопасности только в Канаде, то никогда. И никому. Но виноват будет все равно Путин. Если прятать своих воюющих бандеровцев по школам и больницам, то не станет ни того, ни другого, ни третьего. Если размещать артиллерию и тяжелую технику в элеваторах и ангарах зернохранилищ, не будет ни того, ни другого. А если поджечь при отступлении, как боевики в Мариуполе, крупное зернохранилище, уничтожив более 50 000 тонн пшеницы, то не будет и зерна.

Андрей Муковозчик:

Но виноват будет все равно Лукашенко, который не бежит возить украинское зерно через нашу страну на Запад, демонстрируя, видишь ли, «добрую волю». На тот самый Запад, что с нами разговаривает одними лишь санкциями. В их закрома. С той самой Украины, которая вообще не разговаривает. А только задерживает и убивает наших дальнобойщиков, присваивает наши фуры и вагоны, конфискует продукцию и товары. На Западе настолько привыкли к подмене понятий, что рабское подчинение на этот раз пытаются продать как «добрую волю». И потом, что такое эти уже легендарные 20 миллионов тонн якобы украинского зерна?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

20 миллионов тонн, если они там еще есть – это на какое-то время. Андрей Муковозчик:

Не согласиться просто невозможно. Тогда зачем весь этот крик, обвинения в мировом кризисе, апелляции к гуманности и упреки в голодоморе? «Тут не в хлебе дело». Президент Беларуси объяснил причины инфляции и голода. Подробнее.

Андрей Муковозчик:

Не в хлебе дело. Не в демократии. Не в выборах. Не в режимах. Даже не в специальной операции по денацификации и демилитаризации. И не в голоде. Противостояние двух социально-экономических систем давно закончилось. Но голод на планете продолжается. Англосаксам с их «истинной демократией» никто – ну, почти – не мешает насаждать «западные ценности» везде, где вздумается. Но голод только усиливается. Так вот: до тех пор, пока страны, именующие себя суверенными и независимыми, будут рабски поддерживать англосаксов, их население будет голодать. Пока якобы выбранные народами политики будут голосовать в международных организациях на стороне англосаксов, «выбравшие их» народы будут умирать от голода. Пока 7 миллиардов населения Земли будут соглашаться работать на один «золотой миллиард» за еду, голод никуда не денется. Это, как очевидно, имманентный нынешнему мировому порядку признак. Системно присущий, неотъемлемый.