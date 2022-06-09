Польские водители готовятся массово блокировать автостанции из-за роста цен на топливо

Новости Польши. Польские водители готовятся массово блокировать автостанции. Все из-за роста цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Польские водители готовятся массово блокировать автостанции. Все из-за роста цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акции запланированы на этих выходных, 11-12 июня. Кроме того, как сообщают сами участники, демонстраций будет еще больше. Они даже опубликовали список городов. В нем есть Познань, Краков, Люблин и многие другие.
Так, водители уже анонсировали акцию «Заправка на 1 злотый – больше я не могу себе позволить». Тем временем эксперты уверяют, что цены на топливо продолжат расти и в скором времени могут превысить 2, а то и 3 евро.
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