Белорусы завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике. Узнали, как проходило соревнование

3 августа в Боливии завершилась 37-я Международная олимпиада по информатике, одно из самых масштабных и престижных соревнований в области программирования. У нас два серебра и две бронзы. Как это было и что помогло нашим ребятам получить заветные медали? Об этом и не только поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Петр Стасюкевич, выпускник лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ и Александр Буславский, старший преподаватель кафедры дискретной математики и алгоритмики факультета прикладной математики и информатики БГУ.

Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите нам подробнее про Международную олимпиаду. Сколько в этом году участников там было и как она проходила?