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Белорусы завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике. Узнали, как проходило соревнование

12 августа 2025 11:29
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3 августа в Боливии завершилась 37-я Международная олимпиада по информатике, одно из самых масштабных и престижных соревнований в области программирования. У нас два серебра и две бронзы. Как это было и что помогло нашим ребятам получить заветные медали? Об этом и не только поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Петр Стасюкевич, выпускник лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ и Александр Буславский, старший преподаватель кафедры дискретной математики и алгоритмики факультета прикладной математики и информатики БГУ.

Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите нам подробнее про Международную олимпиаду. Сколько в этом году участников там было и как она проходила?

Белорусы завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике. Узнали, как проходило соревнование-2

Александр Буславский, старший преподаватель кафедры дискретной математики и алгоритмики факультета прикладной математики и информатики БГУ:
В этом году у нас было 84 страны и 330 участников. Были достаточно сложные задачи. Сильнейшая команда – это Китай, которая взяла 4 золота, одно из них абсолютное. Еще по 4 золота взяли команды Румынии и Кореи.

Юлия Самусенко, ведущая:
Какие задания должны были выполнять ребята?

Александр Буславский:
Задачи олимпиадные, особенно на международном уровне, это самые высшие олимпиады из тех, которые есть у нас на планете, они неизмеримо более сложные, чем задачки из школьного курса информатики. Они примерно соответствуют по уровню второму-третьему курсу специализированных университетов, тем не менее школьники их решают.

Подробности в видео.

# Молодежь Беларуси # Юлия Самусенко # Александра Каштанова

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