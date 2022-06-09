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Солдатам дали лопаты для защиты. Почему в ВСУ массово жалуются на Зеленского?

09 июня 2022 13:06
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Новости Украины. Отсутствие помощи и «провальная политика». Солдаты ВСУ массово жалуются на Зеленского. По словам военнослужащих, государство никак не помогает им. Киев даже не обеспечивает их боеприпасами. На этом фоне в армии растет недовольство нынешней властью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солдатам дали лопаты для защиты. Почему в ВСУ массово жалуются на Зеленского?-1

Многие батальоны просто отказываются выполнять преступные приказы начальства. Солдаты покидают занимаемые позиции и просят общественность хоть как-то повлиять на президента Украины и его ближайшее окружение. В ответ власти называют их дезертирами и обещают судить.

Солдатам дали лопаты для защиты. Почему в ВСУ массово жалуются на Зеленского?-4

Так произошло и с бригадой на этих кадрах. Сначала солдатам дали лопаты для защиты, а затем их командиры просто ушли. На призывы о помощи никто не реагировал. А после обращения в социальных сетях они стали врагами народа. Как считают эксперты, украинская армия полностью деморализована. Кроме того, это далеко не единственные проблемы киевского режима.

# Вооруженные силы # Владимир Зеленский # Фотофакт

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