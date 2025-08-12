Китай отложил введение таможенного тарифа в отношении США

КНР продлила на 90 дней отсрочку введения 24%-ного тарифа на импорт из США, оставив при этом текущую 10%-ную пошлину. Решение вступит в силу 12 августа 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Кроме того, Пекин намерен временно приостановить действие нетарифных мер в отношение США в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве.

Ранее, 11 августа, американский президент Дональд Трамп заявил о продлении тарифной отсрочки для Китая.

Трамп передумал вводить повышение пошлин на китайские товары на 90 дней

Срок предыдущего соглашения, которое было заключено в мае, истек 12 августа. В июле в рамках переговоров в Стокгольме стороны согласовали новую отсрочку.

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