Как сотрудники МЧС помогают на уборочной? Поехали в поле и увидели всё своими глазами

Алина Трус, корреспондент:

В самом разгаре уборочная кампания. Вместе с аграриями на поля вышли и работники МЧС. Они следят за порядком и безопасностью. При необходимости помогают.

Дежурство начинается по расписанию, с самого утра. Осмотр комплектации сельскохозяйственной техники и проведение небольшого инструктажа. Безопасность пожароопасный сезон – превыше всего.

Андрей Вайтехович, начальник сектора надзора и профилактики Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Мы смотрим ежедневно огнетушители, их исправность, также наличие противопожарного полотнища. Проводим с работниками сельскохозяйственного предприятия противопожарный инструктаж. Уточняем, знают ли они номер службы спасения, а также действия при пожаре.

– А бывают ли нарушения?

– Иногда мы выявляем нарушения – где-то огнетушитель сломался, отвалился у него раструб, либо стрелка манометра упала на красное отделение.

С начала лета работники МЧС совершили более 2 000 выездов для оказания помощи аграриям. Помогают во всех регионах страны. Жатва в жаркий период нередко становится испытанием. Из-за сильного зноя увеличиваются риски пожаров на полях.