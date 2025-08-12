Как сотрудники МЧС помогают на уборочной? Поехали в поле и увидели всё своими глазами

Алина Трус, корреспондент:
В самом разгаре уборочная кампания. Вместе с аграриями на поля вышли и работники МЧС. Они следят за порядком и безопасностью. При необходимости помогают.
Алина Трус, корреспондент:
В самом разгаре уборочная кампания. Вместе с аграриями на поля вышли и работники МЧС. Они следят за порядком и безопасностью. При необходимости помогают.
Дежурство начинается по расписанию, с самого утра. Осмотр комплектации сельскохозяйственной техники и проведение небольшого инструктажа. Безопасность пожароопасный сезон – превыше всего.
Андрей Вайтехович, начальник сектора надзора и профилактики Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Мы смотрим ежедневно огнетушители, их исправность, также наличие противопожарного полотнища. Проводим с работниками сельскохозяйственного предприятия противопожарный инструктаж. Уточняем, знают ли они номер службы спасения, а также действия при пожаре.
– А бывают ли нарушения?
– Иногда мы выявляем нарушения – где-то огнетушитель сломался, отвалился у него раструб, либо стрелка манометра упала на красное отделение.
С начала лета работники МЧС совершили более 2 000 выездов для оказания помощи аграриям. Помогают во всех регионах страны. Жатва в жаркий период нередко становится испытанием. Из-за сильного зноя увеличиваются риски пожаров на полях.
Евгений Шпаковский, начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Ежедневно у нас в Дзержинском районе привлекаются порядка 8-9 единиц боевой и резервной техники на обеспечение безопасности в местах уборки урожая. Практически все хозяйства у нас просят помощи в организации данной работы. Техника дежурит от начала и до конца. Были случаи, что и по ночам работали в нашем регионе на уборочной.
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