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Двух англичан и марокканца, воевавших за Украину, приговорили к смертной казни в ДНР

09 июня 2022 16:51
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Наглядный пример того, чем может обернуться решение выполнять грязную работу наемника. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил к смертной казни двух британцев и марокканца, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двух англичан и марокканца, воевавших за Украину, приговорили к смертной казни в ДНР-1

Сообщается, что подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим свою вину признали по всем пунктам обвинения. Но с вынесенным вердиктом не согласны. Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор.

Напомним, в апреле Шон Пиннер публично просил британского премьера Бориса Джонсона помочь обменять их на украинского политика Виктора Медведчука. Однако Джонсон заявил, что решение по этому поводу могут принять только власти Украины. По сути, таким образом он отказался от своих же соотечественников.

# Смертная казнь # Саадун Брагим # Шон Пиннер # Эйден Аслин # Борис Джонсон # Виктор Медведчук # Фотофакт

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