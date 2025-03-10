Мирные инициативы, заявления Макрона и планы Трампа – геополитическую обстановку разобрали эксперты

Новый геополитический поворот. Какие сигналы американцам посылает Александр Лукашенко? Почему большое интервью нашего Президента влетело в сетевые топы и для кого откровения стали прививкой от политического невежества? Чем чревата для Беларуси российско-американская балансировка? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы. Действия Макрона – политика в пику американцам

Кирилл Казаков, СТВ:

Но по большому счету Макрон сказал, что он чуть ли не готов вступить в эту войну. Европа готова воевать с Россией, потому что и Первая, и Вторая мировые войны были начаты европейцами в Европе. И как бы подводят сейчас к тому, что европейцы в Европе могут опять начать войну, а американцы придут спасать. Это возможная история? Андрей Лазуткин, политолог:

Помните, они строили подводные лодки для Австралии. Американцы взяли, забрали у них контракт. Ну, обида-то осталась. Поэтому то, что Макрон делает, это достаточно давно уже такая, ну, скажем, где-то в пику американцам политика. Причем политика в пику именно в ВПК. Почему так? Ну, потому что сегодня у Франции есть, наверное, полный такой контур производства всего: от пистолета и до той самой атомной лодки. Они это могут делать пока что. Для них задача – получить себе какие-то оборонные контракты. Во время войны, после войны, на 10 лет вперед, как-то еще. Поэтому они пытаются, видимо, таким образом сторговать условия, чтобы их тоже допустили до сделки, чтобы они, французы, что-то определяли, чтобы они, опять же, могли потратить этот большой пирог европейских денег или денег американских – неважно, кто это все будет финансировать. И он выступает резонером французского ВПК. Это его отличает от других европейцев типа Стармера, которые имеют гораздо более слабые позиции, потому что у них нет, скажем, каких-никаких, но войск в Африке, еще где-то. То есть это все-таки гораздо более слабые в военном плане державы, чем Франция. Отсюда какая-то типа суверенная позиция, «типа». Поэтому Макрон все время что-то заявляет, и мы не можем понять, почему оно отличается от европейской позиции или от американской. К заявлениям Макрона нельзя относиться легкомысленно – Богодель. Беларусь – актуальная площадка для переговоров по Украине?

Николай Левчук, главный научный сотрудник НИИ Вооруженных сил Беларуси, доктор политических наук:

Актуальность Беларуси как переговорной площадки остается. Это был для нас опыт положительный. Не наша вина, что европейские и западные партнеры приехали для того, чтобы всех обмануть и затянуть время. И надо учитывать, что Беларусь в центре Европы. В центре континента, ключевое слово, континентальные интересы. Это узел, на который завязаны многие пути. И да, как площадка безопасности, как донор безопасности, она актуальна. Это вполне реалистично. К тому же, если мы берем и ставим на одну доску главу нашего государства и Трампа – это политики как бы одного рода, они имеют сходные политические черты, сходные политические идеи. Это в первую очередь консервативные взгляды, это традиционалисты, назовем так. Оба яркие харизматы и оба держат слово в политике, между прочим, это очень важное качество. Не надо смотреть на трамповский вот этот эпатаж, он знает цену слова, если он договаривается. Но нам-то интересно, о чем молчит Трамп? Мы слышим много его заявлений, они зачастую эпатажные. О чем он молчит? Он молчит о государственном долге США. Это было здесь упомянуто. 36,4 триллиона. Как он с этим собирается бороться? Криптовалюта в минус – не совладать. То есть он сворачивает глобалистскую повестку, он собирается заниматься реальной экономикой, он представитель промышленного капитала, ему противостоит финансовый капитал. Это что-то вроде разворота в СССР к строительству социализма в отдельно взятой стране. Матрица историческая одна и та же. Трамп отказался сбрасывать непрофильные активы USAID. Он не собирается устраивать мировую революцию. Он собирается перезагрузить экономику, решить ряд внутренних проблем и расставить точки над i в Европе – кто за что платит. Могут ли Штаты при Трампе пересмотреть формат отношений с Беларусью?

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня фактически поступила заявка на переформатирование международной обстановки. И поэтому все, что говорит Трамп, потом отрицает Трамп, это вызывает у нас интерес, вот. Помните, как он сказал? Кирилл Казаков:

Но он шоумен, он просто умеет это делать. Олег Дьяченко:

Но что нас в этом вопросе интересует? Наши национальные белорусские интересы. Потому что, конечно, предыдущая администрация, в которой доминировали демократы, они недружелюбно относились к нашей стране, вводили несправедливые, необоснованные и в нарушение международного права экономические санкции. Мы сегодня надеемся, что все-таки здравый смысл, о котором все время говорит Дональд Трамп, а он все время подчеркивает: «Я выступаю с позиции здравого смысла». Мы давно выступаем с позиции здравого смысла. Мы надеемся, что будет пересмотрен формат взаимоотношений с нашей страной. Боровик: Лукашенко может вызывать у Трампа определенную человеческую симпатию. Беларусь на первых этапах СВО во многих отношениях спасла Россию

Александр Алесин, независимый военный эксперт:

На самом деле, как сказал Президент, мы решаем здесь свои задачи. Обеспечиваем процветание, сохранение белорусского народа. И, собственно, вся деятельность Президента на это направлена. И все, что мы делаем, должно в этом направлении работать. Как в этой ситуации нам жить, когда кругом крокодилы? Прежде всего, мы не можем отрицать тот момент, что мы получаем от этого военного конфликта определенные дивиденды. В России говорят, что Беларусь сейчас – это как Урал на карте Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Россия оказалась во многом не готова к этой операции, которую она начала. Самых элементарных вещей, подшипников. электронных микросхем, зубчатых колес и так далее. Без нас бы остановились автомобильные заводы КАМАЗ, завод «Ростельмаш» и так далее. И, в общем, Беларусь на первых этапах специальной военной операции, можно сказать, практически во многих отношениях спасла Россию. И, конечно, мы от этого получили дивиденды. Почему? Мы заняли экономические ниши, которые бросили западные компании. И пусть наши технологии во многом, так сказать, чуть-чуть слабее западных, но когда нет выбора, мы на этих рынках побеждаем. И Президент сказал, что в определенном смысле после снятия санкций нам будет намного сложнее. Может ли американоцентричность некоторых государств Европы сломать ЕС?