В Национальной библиотеке Беларуси отметили День василька. Этот цветок – важная часть нашей культуры и традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа праздника включала творческие выступления, мастер-классы и тематические площадки. Также презентована детская сказка под названием «Волшебное поле». Это рассказ о том, как важны добрые дела.

Марина Белясова, первичной организации женщин-предпринимателей Минской городской организации БСЖ: Я эту книгу создавала именно к этому празднику, чтобы рассказать о том, что василек не только красив собой, но и красив душой. И эта книга именно о том, она раскрывает истинную красоту человека. Она сказка, но также эту книгу может прочитать любой взрослый и найти для себя какой-то момент, понять для себя, что истинная красота.

Ольга Даргель, председатель первичной организации женщин-предпринимателей Минской городской организации БСЖ:

Все проявления наших членов организации мы всегда поддерживаем. Василек – это символ нашей страны, Белорусского союза женщин. Все наши мероприятия, они связаны с этим цветком.

У белорусов василек занимает в сердце особое место. В нем наша связь с предками, с достатком, потому что он непосредственно связан с хлебом. Этот цветок – в наших вышивках и ткачестве, оберегах.