Боровик: Лукашенко может вызывать у Трампа определённую человеческую симпатию

Новый геополитический поворот. Какие сигналы американцам посылает Александр Лукашенко? Почему большое интервью нашего Президента влетело в сетевые топы и для кого откровения стали прививкой от политического невежества? Чем чревата для Беларуси российско-американская балансировка? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов, политолог:

Что делает Трамп? Он хочет зафиксировать прибыль. То есть была ставка в прокси-войне на то, что российская экономика не выдержит лавинообразных санкций. И задача была не на поле брани победить Российскую Федерацию – изнутри. Как Советский Союз в свое время распался, социально-политическая нестабильность, типа бунта Пригожина, другие варианты. Кстати говоря, выход из этого конфликта будет очень непростой. Именно поэтому абсолютно правильно российское руководство сразу в пакет включает снятие санкционного давления, чтобы это проще прошло для экономики России. Кирилл Казаков, СТВ:

Которое прежде всего было Трампом наложено на Россию.

Вадим Боровик:

Так вот, что Трамп сегодня делает? Он рассчитывает на что? Что мы сегодня извлекли уже выгоду определенную из этого конфликта. Уже определенным образом нарушены торгово-экономические связи Европейского союза, в первую очередь Германии и России. Уже сегодня ударили по китайскому проекту «Один пояс, один путь». Уже сегодня Россию ослабили на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в целом ряде других регионов. Сегодня Турция на Южном Кавказе. Кто сегодня рулит на Ближнем Востоке? Что в Сирии происходит? И прочее. Можно рассказывать в пропагандистских эфирах о том, что все хорошо, мы этого хотели, в этом была задумка, там мы для этого базы и держали. Но мы это все понимаем, кто хоть немного 3+4 может сложить и 7 в итоге получить. Но какой момент? Мы же с вами должны исходить из позитива, но есть такая конъюнктура. Трамп пошел вот по такому пути. Мы среднее европейское государство, с определенными ресурсами – человеческими, природными, технологическими, промышленными. Мы рассчитываем на свои силы. Мы должны сегодня, опираясь на несколько центров силы и в рамках поставки энергоносителей, и в рамках экспорта нашей продукции выработать максимально безопасное для нас решение, не предав своих союзников. То есть оставшись верными союзниками, максимальную из этой ситуации возможную извлечь прибыль, выгоду.