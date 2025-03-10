Боровик: Лукашенко может вызывать у Трампа определённую человеческую симпатию
Новый геополитический поворот. Какие сигналы американцам посылает Александр Лукашенко? Почему большое интервью нашего Президента влетело в сетевые топы и для кого откровения стали прививкой от политического невежества? Чем чревата для Беларуси российско-американская балансировка? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.
Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов, политолог:
Что делает Трамп? Он хочет зафиксировать прибыль. То есть была ставка в прокси-войне на то, что российская экономика не выдержит лавинообразных санкций. И задача была не на поле брани победить Российскую Федерацию – изнутри. Как Советский Союз в свое время распался, социально-политическая нестабильность, типа бунта Пригожина, другие варианты.
Кстати говоря, выход из этого конфликта будет очень непростой. Именно поэтому абсолютно правильно российское руководство сразу в пакет включает снятие санкционного давления, чтобы это проще прошло для экономики России.
Кирилл Казаков, СТВ:
Которое прежде всего было Трампом наложено на Россию.
Вадим Боровик:
Так вот, что Трамп сегодня делает? Он рассчитывает на что? Что мы сегодня извлекли уже выгоду определенную из этого конфликта. Уже определенным образом нарушены торгово-экономические связи Европейского союза, в первую очередь Германии и России. Уже сегодня ударили по китайскому проекту «Один пояс, один путь». Уже сегодня Россию ослабили на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в целом ряде других регионов. Сегодня Турция на Южном Кавказе. Кто сегодня рулит на Ближнем Востоке? Что в Сирии происходит? И прочее.
Можно рассказывать в пропагандистских эфирах о том, что все хорошо, мы этого хотели, в этом была задумка, там мы для этого базы и держали. Но мы это все понимаем, кто хоть немного 3+4 может сложить и 7 в итоге получить.
Но какой момент? Мы же с вами должны исходить из позитива, но есть такая конъюнктура. Трамп пошел вот по такому пути. Мы среднее европейское государство, с определенными ресурсами – человеческими, природными, технологическими, промышленными. Мы рассчитываем на свои силы. Мы должны сегодня, опираясь на несколько центров силы и в рамках поставки энергоносителей, и в рамках экспорта нашей продукции выработать максимально безопасное для нас решение, не предав своих союзников. То есть оставшись верными союзниками, максимальную из этой ситуации возможную извлечь прибыль, выгоду.
Вадим Боровик:
Какая выгода? В первую очередь, выгода – мир на нашей земле и безопасность. То есть мы должны не подставиться. Зеленский – это пример неправильного поведения на международной арене, когда переоценил свои силы, слушал советников неправильных и позволил себя использовать. Потом уже тяжело из этого выйти.
И поэтому, когда Лукашенко предлагает такой вариант, а давайте еще раз здесь встретимся – это правильное решение. Он говорит: мы как среднеевропейское государство готовы не вмешиваться, никому советы не раздавать. Но если вы здесь, рядом, в самой заинтересованной стране в том, чтобы был мир, соберетесь, мы готовы. А почему Трамп, будучи эпатажным политиком, во многом политиком, которому импонируют сильные политики в мире, ему же нравится даже тот же Орбан или Путин… Я думаю, что и Лукашенко определенную человеческую симпатию у Трампа может вызывать.