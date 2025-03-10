Боровик: если Трамп пойдёт на сделку, мы ему всё выгодно для нас продадим

Новый геополитический поворот. Какие сигналы американцам посылает Александр Лукашенко? Почему большое интервью нашего Президента влетело в сетевые топы и для кого откровения стали прививкой от политического невежества? Чем чревата для Беларуси российско-американская балансировка? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Вадим Боровик, политолог:

Трамп очень много шумел на протяжении всей своей жизни. Когда его состояние составляло 5 миллионов долларов, его включили в рейтинг самых богатых американцев с состоянием 400 миллионов долларов. Почему? Потому что он продавал лицензии со своим именем. Он не имел даже акционерного капитала в компаниях, но имя его звучало. Так вот, его задача сегодня – ослабить основных конкурентов и сдержать их.

В первую очередь кто у них основной конкурент? Тот, у кого самый сопоставимый объем торговли. Сегодня это Китай. Их надо сдержать. Таким образом перераспределить силы. И, сдерживая своих партнеров, в том числе провоцируя военные конфликты, все же обеспечивать себе конкурентное преимущество в технологиях. Ну, и главное для нас – мы должны сегодня, как среднеевропейское государство, трезво оценивая свои возможности, не критиковать Трампа, мы его не поборем. У нас два варианта, у Союзного государства. Либо угрожать, если они нас будут давить, как это делал Байден, и склонять к бесконечной войне. Значит, уже должен быть обозначен ядерный конфликт, чтобы они остановились. Второе – договориться. Всегда дешевле покупать или договариваться.

Нам надо сегодня с вами в этой ситуации воспользоваться. Если Трамп пойдет на сделку, нас не только сделка с Россией интересует, нас интересует сделка с Беларусью. Если он с нами каким-то образом договорится в политической плоскости, в экономической, мы ему все, что надо, по выгодным для нас ценам продадим. И какие-то уступки сделаем в политической плоскости. Но соблюдая свои национальные интересы, не торгуя суверенитетом, мы должны провести очень взвешенную политику. Потому что сегодня права человека, суверенитет ничего не стоят. Если можно сегодня сказать, что заберем Гренландию, Панамский канал и Канаду присоединим… А чего стоит сегодня суверенитет? Ничего. Сегодня сильные решают в мире, а мы должны быть умными.