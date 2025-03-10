К заявлениям Макрона нельзя относиться легкомысленно – Богодель

Новый геополитический поворот. Какие сигналы американцам посылает Александр Лукашенко? Почему большое интервью нашего Президента влетело в сетевые топы и для кого откровения стали прививкой от политического невежества? Чем чревата для Беларуси российско-американская балансировка? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы. Кирилл Казаков, СТВ:

Макрон сказал, что не исключает применение ядерного оружия в Европе. Это опять начинается красивая история шантажа? Либо же мы, все-таки понимая, что история запугивания с той стороны будет, к этому готовились?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Это попытка перехватить повестку. Мы понимаем, но до конца не ясна позиция именно Макрона. Все-таки он подыгрывает Трампу? Или у него действительно такая ярко выраженная позиция захватить лидирующее положение в Европе, что кажется достаточно странным? Вот на фоне там противостояния, кто-то считает, что есть противостояние между Британией и Францией. Нет там никакого противостояния. Они четко заключили договор, который называется «Сердечный союз», «Антанта 2.0». Они четко под себя прогибают полностью всю Европу. По всей вероятности, эти события они уже формировались заранее. Сегодня ядерным оружием из Североатлантического альянса самостоятельно, самостоятельно, я подчеркиваю, руководит всего два государства. Это США и Франция. Великобритания, мы знаем, те ракеты, которые находятся сегодня на подводных лодках, они контролируются Соединенными Штатами. Эти самые «Трайденты». То, что сегодня Франция, по сути своей, это второе государство по производству и продаже вооружения, обогнав уже Россию, она производит все, весь спектр. Таких государств, по-моему, всего пять на земном шаре. Условно говоря, от портянок до космических аппаратов и ядерного оружия, включая стратегическое. То есть это достаточно мощная страна.