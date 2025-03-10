К заявлениям Макрона нельзя относиться легкомысленно – Богодель
Новый геополитический поворот. Какие сигналы американцам посылает Александр Лукашенко? Почему большое интервью нашего Президента влетело в сетевые топы и для кого откровения стали прививкой от политического невежества? Чем чревата для Беларуси российско-американская балансировка? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Макрон сказал, что не исключает применение ядерного оружия в Европе. Это опять начинается красивая история шантажа? Либо же мы, все-таки понимая, что история запугивания с той стороны будет, к этому готовились?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Это попытка перехватить повестку. Мы понимаем, но до конца не ясна позиция именно Макрона. Все-таки он подыгрывает Трампу? Или у него действительно такая ярко выраженная позиция захватить лидирующее положение в Европе, что кажется достаточно странным? Вот на фоне там противостояния, кто-то считает, что есть противостояние между Британией и Францией. Нет там никакого противостояния. Они четко заключили договор, который называется «Сердечный союз», «Антанта 2.0». Они четко под себя прогибают полностью всю Европу. По всей вероятности, эти события они уже формировались заранее.
Сегодня ядерным оружием из Североатлантического альянса самостоятельно, самостоятельно, я подчеркиваю, руководит всего два государства. Это США и Франция. Великобритания, мы знаем, те ракеты, которые находятся сегодня на подводных лодках, они контролируются Соединенными Штатами. Эти самые «Трайденты». То, что сегодня Франция, по сути своей, это второе государство по производству и продаже вооружения, обогнав уже Россию, она производит все, весь спектр. Таких государств, по-моему, всего пять на земном шаре. Условно говоря, от портянок до космических аппаратов и ядерного оружия, включая стратегическое. То есть это достаточно мощная страна.
Андрей Богодель:
То, что говорит Макрон, нельзя к этому относиться так легкомысленно. По большому счету, за его спиной стоит мощнейшее государство Европы, которое сегодня отодвигает на второй план Германию. Обратите внимание, Германию, по сути своей, задвинули. Ее голоса не слышно. Что там происходит, каким образом это все будет осуществляться – это очень-очень сложный процесс. Но сегодня надо сказать, что именно Великобритания и Франция будут играть ведущую роль. То, о чем перед этим я говорил, что именно появление их в Украине, если они там появятся, это будет новая эскалация. И именно эскалация идет со стороны Великобритании, Стармера, который, кстати, приехал к Зеленскому. Ипосле этого случился этот Овальный кабинет со всем обвалом переговорных процессов, всего остального, эскалации и прочее. Сегодня, однако, ни Великобритания, ни Франция не в состоянии заменить Соединенные Штаты.