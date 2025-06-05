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В Софии прошла массовая акция протеста против перехода Болгарии на евро

05 июня 2025 07:33
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В Болгарии вспыхнули протесты из-за перехода страны на евро. Самая массовая акция – в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Софии прошла массовая акция протеста против перехода Болгарии на евро-2

Тысячи людей собрались у парламента с национальными флагами и плакатами «Руки прочь от нашей валюты!». Болгария стремилась перейти на евро с момента вступления в ЕС в 2007 году. Но далеко не все жители с оптимизмом приняли еврозону. Согласно последним опросам – более половины граждан скептически относятся к этому событию. Люди опасаются, что переход на общеевропейскую валюту вызовет резкий рост цен.

# Протесты # Валюта

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