В Софии прошла массовая акция протеста против перехода Болгарии на евро

В Болгарии вспыхнули протесты из-за перехода страны на евро. Самая массовая акция – в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Болгарии вспыхнули протесты из-за перехода страны на евро. Самая массовая акция – в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи людей собрались у парламента с национальными флагами и плакатами «Руки прочь от нашей валюты!». Болгария стремилась перейти на евро с момента вступления в ЕС в 2007 году. Но далеко не все жители с оптимизмом приняли еврозону. Согласно последним опросам – более половины граждан скептически относятся к этому событию. Люди опасаются, что переход на общеевропейскую валюту вызовет резкий рост цен.