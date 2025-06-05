«Флорида» проиграла «Эдмонтону» в стартовом матче финальной серии Кубка Стэнли

В первом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» в овертайме обыграл «Флориду» со счетом 4:3. В команде победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль, Виктор Арвидссон и Маттиас Экхольм, а в ворота «Флориды» – Сэм Беннетт и Брэд Маршанд. Василий Подколзин сделал ассист. Об этом пишет ТАСС.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 42 сэйва и теперь стал 16-м среди вратарей по количеству проведенных матчей Кубка Стэнли (112). Нападающий «Эдмонтона» Кори Перри сыграл свой 232-й матч в плей-офф НХЛ и вышел на седьмое место в этой категории.

В серии будет сыграно семь матчей. Вторая игра пройдет в Канаде в ночь на 7 июня. «Эдмонтон» и «Флорида» встречаются в финале второй год подряд – в прошлом сезоне «Флорида» победила (4-3).