Канадский вратарь Фукале пополнил ряды минского «Динамо»

Канадский защитник Даррен Диц и соотечественник вратарь Зак Фукале заключили контракты с минским «Динамо». Об этом пишет РИА Новости.

Фукале подписал двухлетний контракт и стал самым высокооплачиваемым вратарем в КХЛ. Два последних года он играл за челябинский «Трактор» и дошел до финала Кубка Гагарина. В общей сложности он провел 127 матчей в КХЛ, одержав 72 победы.

Диц заключил однолетний контракт. В прошлом сезоне он играл за «Авангард» и «Автомобилист», набрав 14 очков в 56 матчах. До этого он выступал за «Барыс» и ЦСКА, дважды выиграв Кубок Гагарина. В КХЛ он сыграл 484 матча, набрав 243 очка. В минувшем сезоне минское «Динамо» дошло до второго раунда Кубка Гагарина, уступив «Трактору».