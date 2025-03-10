Какими будут переговоры по Украине в Джидде? Мнение военного эксперта

Новый геополитический поворот. Какие сигналы американцам посылает Александр Лукашенко? Почему большое интервью нашего Президента влетело в сетевые топы и для кого откровения стали прививкой от политического невежества? Чем чревата для Беларуси российско-американская балансировка? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Вы помните, когда был вопрос задан Стармеру? Как вы там, готовы один на один с Россией посостязаться, поперетягивать канаты? Что Стармер? Он даже не нашел, что сказать. Он нервно улыбался, ухмылялся, осознавая, что же там на самом деле, к чему это все может привести. Мы говорим – мир американоцентричен. Для нас он стал украиноцентричен, но дело совершенно не в Украине. Украина – это всего лишь поле брани между двумя государствами. А украинская армия и украинский народ – это то, что взято в аренду Соединенными Штатами, чтобы использовать в прокси-войне. И это будет длиться ровно столько, сколько понадобится Соединенным Штатам Америки. Именно эти переговоры в Джидде будут про это. И про те соглашения, что будет обещаться России.