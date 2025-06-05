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В Греции прошли крупные международные учения НАТО

05 июня 2025 07:34
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В Греции прошли масштабные учения НАТО. В них приняли участие около трех тысяч военнослужащих из 8 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции прошли крупные международные учения НАТО-2

Международные подразделения под прикрытием нескольких десятков боевых вертолетов и танков отрабатывали совместные действия при отражении нападения противника. В том числе проверяли способность реагировать на кибератаки. Одним из этапов маневров стала переброска войск через водные преграды, а также боевые стрельбы. Как отметили в Министерстве обороны Греции, главная цель учений – подготовить подразделения армии к действиям в сложных условиях совместно с военнослужащими других стран. 

# Военные учения # НАТО # Греция

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