В Греции прошли крупные международные учения НАТО

В Греции прошли масштабные учения НАТО. В них приняли участие около трех тысяч военнослужащих из 8 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международные подразделения под прикрытием нескольких десятков боевых вертолетов и танков отрабатывали совместные действия при отражении нападения противника. В том числе проверяли способность реагировать на кибератаки. Одним из этапов маневров стала переброска войск через водные преграды, а также боевые стрельбы. Как отметили в Министерстве обороны Греции, главная цель учений – подготовить подразделения армии к действиям в сложных условиях совместно с военнослужащими других стран.