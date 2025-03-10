Трампу будет тяжело отмыться от своих обещаний – Алесин о возможных переговорах США и России

Алена Сырова, СТВ: Тот переговорный процесс, который сейчас запущен, – это тот самый переговорный процесс, который приведет в конечном счете к миру, которого так ждут? Или это просто затягивание, имитация бурной деятельности?

Новый геополитический поворот. Какие сигналы американцам посылает Александр Лукашенко? Почему большое интервью нашего Президента влетело в сетевые топы и для кого откровения стали прививкой от политического невежества? Чем чревата для Беларуси российско-американская балансировка? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Александр Алесин, независимый военный эксперт:

Я бы под сомнение поставил само понятие «запущен переговорный процесс». Песков сказал, что ни о чем серьезном они с американцами еще не говорили. Речь только шла о налаживании каналов. То есть возвращение посольств, дипломатической собственности и дипломатов.

Путин поставил очень жесткие рамки, причем публично. И повторил в день 8 Марта перед матерями, женами погибших воинов на линии огня. Он сказал, что никакого отступления от наших замыслов первоначальных не будет. Это Украина вне НАТО, денацификация, демилитаризация. То есть то, на что живой Зеленский, пойти не может. Как будут договариваться американцы с русскими, я не понимаю, потому что Трамп понимает логику бизнеса: я задираю ставки, потом постепенно сбавляю, и мы приходим к компромиссу.

Какой может быть компромисс у России с Украиной и Соединенными Штатами при таких ставках? Путин свои ставки снижать не может. Пишут, что в окопах люди не поймут, если повторится Минский процесс, Стокгольмский процесс. К чему это ведет, что переговоров пока нет? Неясно, каких уступок потребует Трамп от России. Ему надо будет что-то предъявить своему общественному мнению как победу. Он же столько авансов бросил. Недаром Президент наш сказал: меньше слов, больше дела. Но он уже набросал столько обещаний. Как ему потом будет отмыться от этого всего?.. Единственный выход – обвинить сначала Украину, что она недоговороспособна.

Алена Сырова:

А потом Россию.

Александр Алесин:

И потом Россию обвинить и сказать: я умываю руки, они все недоговороспособны.