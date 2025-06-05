Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран

В понедельник американский президент Дональд Трамп ввел запрет на въезд в страну для граждан 12 стран и частично ограничил выдачу виз для граждан еще семи государств. Об этом пишет ТАСС.

Полный запрет касается Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи.

Частичные же ограничения коснулись граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана, при этом запрет распространяется на некоторые типы виз. Документ удостоверяет, что ранее выданные визы сохраняют свою силу. Новые нормы вступают в силу 9 июня в 00:01 по восточному времени (07:01 по московскому времени).