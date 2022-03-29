Мединский: «Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины»

Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. А Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В военной сфере кардинальное сокращение активности на киевском и черниговском направлениях. В политической – возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД. Таковы итоги четвертого раунда переговоров, которые завершились в Стамбуле.
Владимир Мединский, помощник президента России:
Только что завершились переговоры с украинской стороной. Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения – понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены, в ближайшее время доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ.
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