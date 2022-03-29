Сергей Шойгу: военная спецоперация в Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели

Специальная военная операция в Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. Об этом 29 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу. О главных задачах говорилось неоднократно – демилитаризация и денацификация украинских территорий. В российском военном ведомстве также предупредили об адекватном ответе в случае поставок НАТО самолетов и систем ПВО Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня 24-й день спецоперации. Бои идут на всей линии соприкосновения. ВСУ ведут обстрелы городов и поселков, используя ракеты и тяжелое вооружение. Есть погибшие и раненые мирные жители. В пострадавшие районы для мирного населения доставляют продукты, воду и товары первой необходимости.
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