Сергей Шойгу: военная спецоперация в Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели

Специальная военная операция в Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. Об этом 29 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу. О главных задачах говорилось неоднократно – демилитаризация и денацификация украинских территорий. В российском военном ведомстве также предупредили об адекватном ответе в случае поставок НАТО самолетов и систем ПВО Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.