Прямой эфир

Сергей Шойгу: военная спецоперация в Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели

29 марта 2022 12:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Специальная военная операция в Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. Об этом 29 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу. О главных задачах говорилось неоднократно – демилитаризация и денацификация украинских территорий. В российском военном ведомстве также предупредили об адекватном ответе в случае поставок НАТО самолетов и систем ПВО Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шойгу: военная спецоперация в Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели-1

Сегодня 24-й день спецоперации. Бои идут на всей линии соприкосновения. ВСУ ведут обстрелы городов и поселков, используя ракеты и тяжелое вооружение. Есть погибшие и раненые мирные жители. В пострадавшие районы для мирного населения доставляют продукты, воду и товары первой необходимости.

Читайте также:

Кризис в Украине стал следствием «экспорта демократии» со стороны США, НАТО и ЕС. Смелое заявление сделали в Сербии

«Доказал свою несостоятельность». Кремль не рассматривает Запад как посредника в решении украинского кризиса

Лавров назвал условие для личной встречи Путина и Зеленского

# Международная политика # Сергей Шойгу # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Около 20% литовцев живут в нищете – статистика ЕС
29 марта 2022 12:09

Около 20% литовцев живут в нищете – статистика ЕС

Кризис в Украине стал следствием «экспорта демократии» со стороны США, НАТО и ЕС. Смелое заявление сделали в Сербии
29 марта 2022 11:50

Кризис в Украине стал следствием «экспорта демократии» со стороны США, НАТО и ЕС. Смелое заявление сделали в Сербии

Заседание Совета МПА СНГ проходит в Алматы. Беларусь представляет Наталья Кочанова
29 марта 2022 08:10

Заседание Совета МПА СНГ проходит в Алматы. Беларусь представляет Наталья Кочанова