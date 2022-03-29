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Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путём. Итоги 4-го раунда переговоров

29 марта 2022 14:02
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Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. А Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путём. Итоги 4-го раунда переговоров-1

В военной сфере кардинальное сокращение активности на киевском и черниговском направлениях. В политической – возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД. Таковы итоги четвертого раунда переговоров, которые завершились в Стамбуле.

Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путём. Итоги 4-го раунда переговоров-4

По итогам переговоров советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет размещать на своей территории иностранные военные базы и контингенты, а также вступать в военно-политические союзы. Известно, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

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# Международная политика # Михаил Подоляк # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Сергей Лавров # Дмитрий Кулеба # Фотофакт

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