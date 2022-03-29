Советник Офиса Зеленского: мы предлагаем в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма

Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. А Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В военной сфере кардинальное сокращение активности на киевском и черниговском направлениях. В политической – возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД. Таковы итоги четвертого раунда переговоров, которые завершились в Стамбуле.
Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины:
Что касается таких вопросов, как, например, Крым, это будет отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать позиции России и Украины и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя.
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