Советник Офиса Зеленского: мы предлагаем в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма

Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. А Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В военной сфере кардинальное сокращение активности на киевском и черниговском направлениях. В политической – возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД. Таковы итоги четвертого раунда переговоров, которые завершились в Стамбуле.